Diddy vit sa meilleure vie et reçoit le soutien de R. Kelly

Alors qu’il est au cœur d’un scandale lié à des soupçons de trafic sexuel et que ses domiciles ont été perquisitionnés par le FBI, Sean Combs, alias Diddy, semble serein face aux allégations à son encontre et vient même de recevoir un soutien inattendu de la part de R. Kelly.

La semaine dernière, les autorités ont perquisitionné deux des propriétés de Sean Combs dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel. Le producteur américain est notamment accusé d’agressions sexuelles. Ses avocats ont nié les faits reprochés à leur client et dénoncé une “chasse aux sorcières”, tandis que Diddy clame son innocence.

Malgré les accusations graves qui pèsent sur lui, Diddy n’est d’apparence pas très affecté. Il a été aperçu à Miami ce week-end, tout sourire, riant et semblant n’avoir aucun problème. Le rappeur a même fait une série d’apparitions publiques depuis les perquisitions de ses propriétés.

Lors d’une soirée dans un restaurant de Miami, il était en compagnie du coach sportif Wes Watson, qui a apporté son soutien à Diddy en affirmant que toute cette affaire était “un film” et que les accusations étaient fausses. De manière surprenante, R. Kelly, condamné à 30 ans de prison pour des faits d’agressions sexuelles, a également apporté son soutien à Diddy. “C’est stupide. Je ne crois rien de tout cela”, a-t-il déclaré.

Dans des vidéos récentes diffusées sur les réseaux sociaux, Diddy apparaît de bonne humeur malgré les faits qui lui sont reprochés. Il a notamment été filmé en train de s’ambiancer et de danser dans sa villa à Miami.

Ces images contrastent fortement avec la gravité des accusations portées contre lui et soulèvent des questions quant à son état d’esprit et à sa stratégie de défense.

