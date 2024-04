Diddy : les images inédites et exclusives de l’impressionnant raid du FBI

Une vidéo des caméras de surveillance d’une demeure de Diddy révèle les images de l’intervention du FBI au domicile du rappeur américain. C’est l’ex de Sean Combs, mère de deux de ses enfants, qui vient de publier la séquence de cette spectaculaire perquisition.

Misa Hylton fustige les autorités sur la manière dont la perquisition des forces de l’ordre a eu lieu à son domicile et a décidé de diffuser les images pour dénoncer les agissements musclés du FBI. Dans la séquence postée sur Instagram, des agents fédéraux en tenue d’intervention débarquent en trombe sur le lieu de l’investigation afin d’exécuter le mandat de perquisition délivré par la justice contre Diddy.

L’ex-compagne de Diddy a annoncé que ses deux fils ont choisi comme avocat le très renommé Jeffrey Lichtman (il a notamment défendu les truands El Chapo et Gotti). Elle s’indigne face au recours à la force excessive du FBI. “Est-ce que Justin avait besoin de plusieurs lasers de pistolets pointés sur sa poitrine ?”, s’exclame Misa Hylton face aux images montrant la manière dont la police traite ses enfants de façon virulente. Puis elle ajoute, “Est-ce que Christian avait besoin d’un pistolet pointé sur la nuque alors qu’il était menotté ?”.

“La force excessive et clairement militarisée utilisée contre mes fils Justin et Christian est déplorable (…) Si c’étaient les fils d’une célébrité non noire, ils n’auraient pas été traités avec la même agressivité.”, dénonce Misa Hylton pour prendre la défense de ses fils. Dans la vidéo dévoilée, des véhicules blindés entrent dans la propriété de Diddy avant que des agents en tenue d’intervention militaire n’envahissent les lieux. L’un d’eux fait tomber une caméra de surveillance, d’autres interpellent les personnes présentes dont font partie Justin et Christian, les deux fils de Puff Daddy qui apparaissent menottés après leur interpellation.

Diddy est soupçonné par le FBI d’être à la tête d’un trafic d’êtres humains et fait face à de nombreuses plaintes d’agressions.