Bianca Censori s’inspire de Kim Kardashian pour une tenue indécente

Dans une tenue toujours aussi osée, Bianca Censori a décidé d’incarner le style de Kim Kardashian lors d’une soirée à Los Angeles en reprenant le look de l’ex-femme de son mari.

Bianca Censori assistait ce mercredi soir à la fête d’anniversaire de Ty Dolla $ign à West Hollywood en compagnie de son mari Kanye West. Comme à son habitude lors de ses sorties avec Ye, l’architecte de Yeezy a fait le choix de mettre en valeur ses formes généreuses en oubliant la transparence affichée lors de ses précédentes apparitions. Elle avait opté pour une mini-robe blanche très révélatrice et plongeante. Ouverte jusqu’à son nombril, laissant entrevoir sa poitrine, ce look a encore attiré toute l’attention sur elle. Même si cette tenue s’avère moins choquante que d’autres, la jeune femme ne fait preuve d’aucune pudeur en compagnie de son époux avec ce style qui rappelle Kim Kardashian.

Il y a 10 ans, lors de son 34e anniversaire au Tao Las Vegas, vêtue tout en blanc, Kim Kardashian portait une robe au style similaire mais moins provocatrice et bien plus longue, comme l’ont fait remarquer les fans de la star de la télé-réalité en ressortant les photos des archives pour faire la comparaison entre le look des deux femmes qui semblent entretenir de bonnes relations, comme l’ont récemment attesté les images de leur rencontre à l’occasion d’un concert promotionnel pour la sortie du nouvel album de Kanye West, auquel elles ont participé en s’affichant côte à côte. Le mois dernier, l’ex de Ye s’était aussi inspiré du style osée Bianca lors de son séjour à Paris ou encore à l’occasion d’une séance de shooting photo dont elle avait partagé un cliché sur Instagram.

“Une robe ? C’est juste un bout de tissu sans forme”, “On dirait une robe de chambre d’hôpital à l’envers” ou encore “C’est la seule fois où je l’ai vue habillée”, ont commenté les internautes, très critiques sur les tenues de Bianca Censori que semble apprécier et assumer Kanye West.

Comparison between Kanye west ex wife kim Kardashian and the recent wife Bianca in a white outfit has got the talk of all social media

Bianca use Kim Kardashian as her model style inspiration pic.twitter.com/ceviL4scYU

— Habeeb Bolaji space interactor⚙️⚙️ (@HHajybee) April 11, 2024