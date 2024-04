Bianca Censori et Kanye West : “un regard choqué”, une proche réagit aux tenues osées

Aux États-Unis, le choix des tenues de Bianca Censori et Kanye West continue d’alimenter la presse people ! Une proche de la famille de l’épouse de Ye a été interrogée sur le sujet et a livré ses sentiments sur cette union et les nombreuses rumeurs dans la presse concernant le couple.

C’est dans l’émission radio de Nova présentée par Ben, Liam et Belle qu’une femme prénommée Sophie s’est exprimée sur les deux célébrités et a révélé les dessous de leur mariage. Se présentant comme la tante de Bianca, elle a commenté les critiques des tenues suggestives de Bianca Censori lors de ses sorties en public accompagnée de Ye : “Kanye sort avec un masque de ski et cette étrange veste en cuir surdimensionnée… et elle porte des bas résille et… un regard choqué”.

Une proche révèle les véritables sentiments de Bianca Censori et Kanye West !

Face aux questions sur l’avis de la famille, Sophie a assuré que le couple vit un parfait bonheur, même s’elle a admis préalablement que le regard de Bianca lors de ses apparitions en public interpelle : “Tout ce que je sais, c’est qu’ils sont amoureux et heureux.”. Elle a toutefois précisé qu’il faudrait interroger la femme de son cousin pour avoir plus de précisions sur le sujet.

Il y a quelques semaines, le Daily Mail avait rapporté que Leo, le père de Bianca, aurait exigé une confrontation avec sa fille et Kanye West face aux agissements de ce dernier, notamment sur des rumeurs d’emprise sur son épouse. “Son père prévoit toujours de s’entretenir avec Kanye, et Leo ne se laissera pas intimider par le pouvoir ou le contrôle de Kanye. Personne ne s’attend à ce que ce soit des arcs-en-ciel et des portraits de famille”, avait retranscrit le média. De son côté, Alexandra, la mère de Bianca, avait retrouvé sa fille il y a quelques semaines et semblait partager un moment très complice avec le couple.

Malgré les critiques sur leur manière provocante de se vêtir, le couple Bianca Censori et Kanye West ne semble visiblement pas être affecté par les détracteurs. La jeune femme continue d’apparaître dans des tenues excentriques, comme il y a quelques jours en s’inspirant d’une ancienne robe portée par Kim Kardashian, l’ex-femme de Ye, lui permettant encore de faire les gros titres de la presse people.