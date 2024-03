Drake prédit une victoire de Ngannou et peut toucher le jackpot

Fidèle à lui-même, Drake n’a pas pu s’empêcher de parier sur le combat entre Ngannou et Joshua. Le rappeur canadien vient de miser 600 000 dollars sur la victoire de l’ancien champion de l’UFC face au boxeur britannique. En cas de triomphe du Camerounais, il empochera une somme astronomique.

Malgré plusieurs paris sportifs perdus, Drake n’hésite jamais à miser des folles sommes lors des différents événements sportifs. Comme dernièrement à l’occasion du Superbowl au mois de février dernier, lorsqu’il a empoché 1,4 million de dollars en ayant parié à juste titre sur la victoire des Chiefs de Kansas City face aux Eagles de Philadelphie sur un montant de 700 000 dollars.

Drake apprécie les sports de combat, que ce soit le MMA ou la boxe. Il ne rate pas l’occasion de tenter de remporter le jackpot avec ses paris souvent extravagants, mais qu’il peut se permettre avec son immense fortune. Cette fois-ci, c’est le choix entre Francis Ngannou et Anthony Joshua ce vendredi 8 mars 2024 qui attire Drizzy. Le rappeur a décidé de miser le montant fou de 615 000 dollars, soit environ 560 000 euros, sur une victoire de “The Predator” avec une cote de mise de 3.10 via l’application de la société Stake, de casino et paris sportifs en ligne.

En cas de victoire de Ngannou, Drake touchera la somme de 1,906 millions de dollars, soit plus de 1,7 million d’euros. Il y a quelques années, Drizzy était affublé d’une réputation de véritable chat noir avec de nombreux paris perdus, notamment dans le football ou les sports de combat, comme ses paris ratés pour Jake Paul face à Tommy Fury ou encore pour Israël Adesanya contre Sean Strickland. Mais depuis quelque temps, il connait plus de réussite comme lors de la victoire de Jon Jones et la chance semble pouvoir tourner en sa faveur ce soir, alors qu’il continue de faire grimper les montants de ses mises.

« Je parie sur un homme effrayant ! » a commenté Drake sur son compte Instagram en affichant ce pari sur la première victoire de Ngannou an boxe anglaise.