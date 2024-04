Rihanna : une bonne nouvelle annoncée

Rihanna tease son retour tant attendu avec de potentiels featurings de ses fils et d’ASAP Rocky !

Huit ans après la sortie d’ANTI, son dernier album en date, Rihanna continue de faire languir ses fans quant à son retour dans les bacs. Si la chanteuse barbadienne avait récemment confié que son prochain projet n’était pas encore prêt, elle a apporté des précisions encourageantes lors d’un événement à Londres d’un album en préparation, mais pas encore finalisé.

Des featurings de RZA et Riot Rose possibles ? Après la controverse de sa séance photos pour Interview Magazine en étant vêtue en nonne de manière provocatrice, Rihanna a donné quelques précisions sur son retour dans les bacs très attendu et cela se précise enfin. Interrogée par Entertainment Tonight le 17 avril lors du lancement londonien de la FENTY x PUMA Creeper Phatty Earth Tone, l’interprète de Diamonds a évoqué l’avancement de son nouvel album. Elle a révélé ne pas avoir encore enregistré de chansons, mais a déjà des idées de visuels et de collaborations potentielles. Questionnée sur la présence éventuelle de ses fils, RZA et Riot Rose, sur l’album, Rihanna a laissé la porte ouverte : “C’est à eux de décider s’ils veulent. J’ai déjà des trucs dont je sens que je peux en faire des tubes.”.

ASAP Rocky également dans la boucle ! La chanteuse a également mentionné son compagnon, ASAP Rocky, dans le processus créatif : “Rocky et moi essayons vraiment de savoir qui va utiliser quoi. Parce que c’est tellement bon !”. Cette déclaration laisse présager une collaboration potentielle entre les deux artistes sur le prochain album de Rihanna.

Si la date de sortie de l’album n’a pas été dévoilée, les propos de Rihanna suggèrent que son retour est imminent. Les fans peuvent donc s’attendre à de nouvelles informations et, surtout, à de la nouvelle musique dans les mois à venir.

Rihanna teases whether or not she plans to include her sons, RZA and Riot Rose, on her upcoming album. 👀 pic.twitter.com/jk2uNaEvgi

— Entertainment Tonight (@etnow) April 18, 2024