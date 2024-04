50 Cent secoué par les rumeurs d’une liaison entre Diddy et un acteur

50 Cent enfonce encore Diddy dans la polémique, cette fois-ci en réaction à la rumeur de relation privée entre le producteur de rap américain et l’acteur Reginald VelJohnson. Fifty s’amuse une fois de plus à taquiner Puff Daddy.

Adepte des trolls sur les réseaux, 50 Cent se lâche sur Diddy depuis le scandale des accusations contre ce dernier de trafic d’êtres humains ainsi que de plaintes pour agressions se*uelles. C’est dans un podcast que le comédien Luce Cannon a laissé entendre que Puff Daddy a eu une liaison avec un acteur de “La Vie de famille”, Reginald VelJohnson, qui incarne le rôle de Carl Winslow dans la série. Il affirme les avoir surpris pendant des ébats, des propos qui ont fait réagir Fifty qui feint l’étonnement de cette révélation pour en rigoler.

“Ok ceci est, ceci est, ceci est. Je ne sais plus quoi dire. Donc, Diddy jouait aussi avec les fe**es de Carl LOL (J’AI BESOIN D’UN VERRE GARS)“, a commenté 50 Cent pour poursuivre son entreprise de démolition contre Diddy entamée le mois dernier sur les réseaux. “Quand Diddy a couché avec Carl Winslow, nous étions à la fête“, a allégué Luce Cannon dans le podcast Drink with Ginx sur cette rumeur. “Tout le monde me connaît. Je suis un mec loufoque, je suis drôle et tout ça. Alors, j’entends un mec en train de se défouler sur quelque chose. Je me dis : ‘Qui est en train de défoncer cette femme ?'”, a-t-il ajouté sur cette anecdote qu’il a vécu.

Luce Cannon décrit, “J’ai défoncé la porte, mec, j’ai vu, j’ai regardé, j’ai vu Carl Winslow lever la tête… Je le jure devant Dieu, sur mon pote décédé.”, et il confie que Diddy aurait ensuite déclaré face à lui, “Il n’y a rien de plus agréable que de faire faire quelque chose à un mec pour de l’argent.”. 50 Cent s’est aussi attaqué à Diddy en relayant les images du passage sur la scène de Coachella de Kesha dans lequel elle s’en prend au rappeur en modifiant les paroles du single “Tik Tok” avec “Wake up in the morning like, f*ck P. Diddy” (Se réveiller le matin en se disant, va te faire fou*re P. Diddy).

