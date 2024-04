50 Cent ridiculise encore Diddy à sa manière

Sans aucune pitié, 50 Cent continue de narguer Diddy, qui a subi un raid du FBI dans deux de ses domiciles. Il est soupçonné de trafic d’êtres humains et clame pour le moment son innocence, tout en semblant serein face aux lourdes accusations portées contre lui.

Diddy se fait humilier par 50 Cent !

L’affaire secoue les États-Unis depuis quelques semaines. Diddy est confronté à une grave accusation de trafic se*uel, et plusieurs célébrités seraient liées à cette polémique. Déjà sous le coup de plaintes pour des faits de viol et d’agression, le magnat du hip-hop serait un véritable prédateur. Dans l’enquête en cours, le FBI a récemment procédé à des perquisitions dans deux de ses demeures. Face à la polémique, le rappeur n’est qu’en apparence relativement tranquille. Il s’est affiché il y a quelques jours dans un restaurant à Miami, tout sourire, et a été filmé en train de s’ambiancer dans l’une de ses villas de la ville floridienne. Son ennemi, 50 Cent, s’est déjà fait son opinion sur toute cette affaire et accable son rival.

Connu pour troller les personnalités qu’il n’apprécie pas, 50 Cent se lâche totalement sur Diddy. C’est d’abord sur Twitter qu’il a piqué son ennemi en partageant un extrait du film “American Trip” dans lequel est présent Jonah Hill. Dans la scène relayée par Fifty, l’acteur discute avec son patron, Puff Daddy, qui incarne le rôle d’un producteur douteux. L’échange fait écho au scandale du moment de ce dernier.

Les propos peuvent se traduire de façon moins vulgaire par : “Avez-vous déjà été manipulés mentalement auparavant ? Je suis en train de vous manipuler mentalement en ce moment même. Pouvez-vous sentir mon esprit envahir le vôtre ? Je vous manipule mentalement à fond.”.

“Diddy n’avait jamais rien caché”, ajoute 50 Cent en légende de sa publication. Fifty en a remis une couche contre Diddy sur Instagram au sujet de sa marque Ciroc pour annoncer qu’il en est désormais le nouveau représentant à la place de Sean Combs, avec le message : “Bonjour les gens, commencez la journée avec une énergie positive et réalisez ce que votre cœur désire.”.