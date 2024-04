Les 10 meilleurs rappeurs de tous les temps d’après ChatGPT

De Nas à Eminem en passant par les légendes Tupac Shakur et The Notorious B.I.G, ChatGPT a décidé de rendre hommage aux plus anciens rappeurs des débuts des années 90 dans son Top 10 des meilleurs rappeurs de l’histoire dont le classement est sans grande surprise à l’exception du fait qu’il compte peu de rappeurs de la nouvelle génération comme Drake ou encore Travis Scott, à noter aussi l’absence de 50 Cent.

Il y a quelques jours, nous avions présenté le classement des 10 meilleurs rappeurs français selon ChatGPT, nous avons tenté d’aller plus loin en dévoilant cette fois-ci le classement des meilleurs rappeurs toutes nationalités confondues et ce Top 10 est bien évidemment dominé par Tupac Shakur premier et The Notorious B.I.G. à la seconde place, les deux rappeurs ont marqué la légende de courant musical à travers les époques, ils ont laissé un héritage inoubliable. Jay-Z monte sur la dernière marche du podium en étant troisième dans une suite du classement qui prêtera sans doute plus à débat que sur les deux premières places.

Dans la suite du classement, Nas prend la quatrième position devant Eminem cinquième, suivi d’un pionnier du rap en sixième position Rakim. Considéré comme l’un des rappeurs les plus influents de sa génération, Kendrick Lamar est septième et devance Dr. Dre huitième. Ice Cube prend position à la neuvième place et Snoop Dogg à la dixième pour conclure ce Top 10 dont des nombreux artistes ont eu un impact majeur sur la culture du rap depuis les années 90.

Naturellement, ce classement est subjectif et peut varier en fonction des critères et des préférences individuelles, les rappeurs cités ont tous marqué l’histoire du rap, chacun à sa façon de manière significative.

Classement des meilleurs rappeurs de tous les temps selon ChatGTP :