Bianca Censori choque avec sa tenue osée à Disneyland aux côtés de Kanye West

Nouvelle sortie remarquée de Kanye West avec Bianca Censori ! La jeune femme a suscité l’indignation en se promenant à Disneyland dans un ensemble osé avec son mari et les pieds nus.

Cette semaine, le couple Bianca Censori et Kanye West a été aperçu au parc de Disney. La question du code vestimentaire de l’entreprise du lieu a été évoquée en raison du style osé de l’architecte australienne. Elle a encore attiré tous les regards sur elle. La femme de Ye est apparue portant une robe moulante extrêmement serrée, mettant en valeur son anatomie alors qu’elle se promenait main dans la main avec son mari dans la zone Galaxy’s Edge du parc, dans la partie thématisée sur Star Wars en direction du manège interactif Smuggler’s Run.

Entourés de plusieurs gardes du corps, les deux stars ne semblaient pas être avec les enfants de Kanye partagés avec son ex-femme Kim Kardashian, absents des images partagées sur les réseaux. Comme souvent, Ye est resté couvert avec des habits larges, à l’inverse de sa compagne, changeant son ensemble habituellement tout noir en blanc. Rapidement, face aux vidéos relayées sur Instagram et TikTok, la tenue de Bianca a été jugée inappropriée par les internautes pour un lieu avec des enfants comme Disneyland.

“N’importe quelle personne non célèbre ne pourrait pas porter ça dans les parcs”, “Ils la laissent entrer comme ça ?”, “Disney n’a-t-il pas de code vestimentaire ?” peut-on lire dans les réactions ou encore, “Si d’autres personnes s’habillaient comme ça, ils leur feraient porter des vêtements Disney pour se couvrir.”. Le style de Bianca Censori a d’ailleurs enfreint les règles de Disneyland, dont le code vestimentaire interdit les pieds nus, ce qui est un motif qui “peut entraîner un refus d’admission ou une expulsion” car c’est l’un des éléments qui ne sont pas appropriés pour les parcs à thème.

Kanye West et Bianca Censori ont toutefois pu passer tranquillement leur journée à Disneyland malgré les regards du public sur eux et les paparazzis qui ne lâchent pas le couple.

