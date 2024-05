50 Cent continue de s’en prendre à Diddy

Après les nouvelles lourdes accusations, 50 Cent ne manque aucune occasion de narguer Diddy, qui est sous le feu des projecteurs depuis la diffusion d’une vidéo le montrant en train d’agresser son ex-compagne, Cassie.

50 Cent enfonce Diddy et s’en amuse !

Le rappeur de G-Unit a notamment réagi à la décision du maire de New York d’envisager de retirer la clé de la ville remise à Diddy l’année dernière. Il a également applaudi la décision de Peloton de retirer la musique de Puff Daddy de sa plateforme suite aux accusations portées contre lui: “Ils ont retiré la musique de Peloton pour s’assurer qu’aucune grosse fille ne l’aime, c’est diabolique. LOL”. Diddy est accusé, entre autres, de relations avec des mineurs et de trafic d’êtres humains. Une vidéo diffusée par CNN le montre en train de frapper violemment Cassie dans un couloir d’hôtel en 2016. Bien qu’il ait d’abord nié les faits, le rappeur américain a par la suite présenté ses excuses à son ancienne compagne, demandant miséricorde à Dieu et déplore son comportement inexcusable tout en assumant ses actes puis assuré vouloir devenir un homme meilleur.

Ces excuses n’ont toutefois pas convaincu tout le monde, et une ancienne mannequin, Crystal McKinney, a accusé Diddy de l’avoir agressée sexuellement en 2003. 50 Cent n’est pas le seul à s’en prendre à Diddy. De nombreux internautes ont également critiqué le rappeur, l’accusant d’hypocrisie et de manque de sincérité.

Cette nouvelle controverse s’ajoute aux nombreux problèmes auxquels Diddy est déjà confronté, et pourrait nuire gravement à sa réputation.