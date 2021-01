NTM “La der” bientôt disponible en CD/ DVD/K7 !

NTM “La der” disponible en CD/ DVD/K7 dès le 29/01 !

Qui est le boss de la scène du rap en France ? Depuis les années 1990, le réponse à cette question tient en trois lettres, N.T.M. Le groupe de rap formé de JoeyStarr et Kool Shen a toujours été le porte drapeau du Hip Hop Français depuis la sortie de son historique maxi “Le Monde De Demain”.

Avec des textes en forme d’uppercuts rapologiques et des musiques d’une rare urgence, Kool Shen et JoeyStarr ont survolé le genre en quatre albums, jusqu’à leur premier au revoir en 1998. Le phénix ‘Nique Ta Mère’ a ressuscité une première fois en 2008, mais c’est en 2019 que le deux compères ont tiré leur révérence sur scène devant leur public.

La der, c’est le concert performance de deux légendes, et la plus folle mise en scène de toute l’histoire du groupe, l’ultime performance du groupe à l’immarcescible flamboyance, NTM, On oubliera pas de sitôt les 2 ultimes concerts des mythiques JoeyStarr et Kool Shen. Retrouvez l’intégrale de la Der à l’Accor Hotel Arena en 2019 au format CD / DVD et K7 pour découvrir leur ultime live avec inclus un documentaire making of.