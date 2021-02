Eminem : “Je serais jamais le meilleur rappeur de tous les temps”

En fin d’année dernière, un clash avait éclaté entre Eminem et Snoop Dogg, suite aux propos de ce dernier sur les dix meilleurs rappeurs américains de l’histoire, oubliant volontairement Slim Shady de son Top 10 et en citant des rappeurs comme Rakim, Big Daddy Kane, KRS-One, LL Cool J ou encore Ice Cube, ce qui avait ensuite lancé l’affaire du « GOAT » (le meilleur de tous les temps).

Cette embrouille déclenché par le tacle de Eminem contre Snoop Dogg dans son dernier album avait surpris tout le monde et avait donné lieu à plusieurs échanges tendus entre eux avant que les tensions ne s’apaisent finalement en début d’année et que les deux rappeurs ne fassent la paix. Snoop Dogg et Eminem ont souvent été proches notamment dans les débuts de leurs carrières respectives, Slim Shady a été produit par Dr Dre avant de lancer son propre label Shady Records alors que Calvin Cordozar Broadus de son vrai nom a eu l’aide de Dre pour la production de son premier album.

Lors de la sortie de la réédition de l’album « Music To Be Murdered By », Eminem s’est attaqué à ses différents détracteurs ciblant explicitement Snoop dans le morceau Zeus ainsi que des autres artistes tel que Machine Gun Kelly ou encore 6ix9ine qui ne compte plus les ennemis à son actif. Lors d’un récent passage chez Apple Music, Slim Shady était revenu sur cette affaire de définir qui est le « GOAT » du rap américain en expliquant que cela est sans intérêt de chercher à l’identifier. La musique a énormément évolué depuis ces dernières années et par rapport à l’époque des rappeurs comme Tupac ou Notorious BIG, cela reviendrait à faire un “anachronisme” de recherche à savoir qui est le « GOAT » du rap, selon lui il est compliqué de nommer un seul rappeur comme le «meilleur de tous les temps».

«Le hip-hop a vécu tellement de transitions qu’il est impossible de nommer quelqu’un comme le meilleur rappeur de tous les temps. Tout a évolué. Aujourd’hui, les rappeurs ont des flows et des jeux de voix qu’on aurait jamais pu imaginer auparavant. En même temps, les anciens rappeurs ont tellement d’importance pour leur ère : il y avait tellement d’innovateurs et de rappeurs». a déclaré Eminem lors cette interview.

Fin janvier Snoop Dogg avait également mis fin à tout ce “beef” entre eux, « On est toujours amis. Je pense que ce sont des affaires de famille et je ne veux pas rendre la chose plus importante qu’elle ne l’est déjà. Il a dit ce qu’il a dit et je respecte ça, nous allons simplement garder cela comme ça. Ce sont des affaires de famille » avait-il confié.