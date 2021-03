6ix9ine veut combattre contre Meek Mill et le défie dans un 1 contre 1

Comme l’affaire de l’octogone en 2019 entre Kaaris et Booba, 6ix9ine souhaite monter sur le ring pour se battre contre un autre rappeur pour régler leur embrouille dans un combat, de tous les ennemis qu’il s’est fait dans le rap game, Tekashi 69 a décidé d’organiser un face à face en un contre un contre Meek Mill.

Les deux rappeurs américains s’étaient croisés il y a quelques semaines sur un parking à la sortie d’une boite nuit avec un échange verbal tendu entre eux, 6ix9ine avait provoqué Meek Mill avec quelques insultes avant d’être calmé par ses gardes du corps. Ce dernier avait également répondu en l’insultant mais en évitant une altercation physique en justifiant son choix par la présence de la police à proximité de l’incident mais Daniel Hernandez de son vrai nom avait continué de s’en prendre à son rival en ajoutant des images de leur rencontre sous haute tension en plein milieu de son dernier clip “Zaza” qui vient de dépasser les 43 millions de vues sur Youtube.

La nuit dernière 6ix9ine a posté une vidéo pour encore une fois provoquer Meek Mill en allant encore plus loin dans leur clash en affichant son impressionnant garage avec ses nombreuses voitures de luxe. En effet il a invité l’ancien petit ami de Nicki Minaj à combattre dans un face à face entre eux, le rappeur connu pour sa chevelure colorée et son statut de balance souhaite clairement mettre un place un combat de boxe entre eux qui serait sans doute retransmis en direct à la télévision. “Allez tous dire à Meek Mill de venir se battre avec moi. Allez dire à Meek Mill que je veux me battre avec ce n*gro en 1 contre 1″ commente l’interprète du titre Gooba dans la séquence avant de déclarer qu’il ne parle pas d’argent car il est plus riche que lui avant de sortir ses montres de luxe, “Elles coûtent entre 250 000 et 1 million de dollars” déclare-t-il. Il présente ensuite dans la suite de la vidéo ses bolides et se vante d’être plus riche que les autres rappeurs. Pour le moment son rival n’a pas réagi à la proposition qui pourrait nous offrir un événement historique entre les deux artistes et serait suivi par des millions de spectateurs.