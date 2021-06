Booba compare le RN aux nazis, Jean Messiha l’insulte, Jordan Bardella l’attaque

Jean Messiha s’en prend encore à Booba en direct dans TPMP

La semaine dernière Booba était de passage sur la radio France Inter pour accorder une interview à Léa Salamé, le rappeur français de 44 ans exilé à Miami depuis plusieurs années a donné son avis sur la situation politique actuelle en France en ayant des propos très critiques contre le Rassemblement National anciennement nommé le Front national et présidé par Marine Le Pen ce qui a fait réagir Jean Messiha et Jordan Bardella.

« Je ne trouve pas que la France se porte très bien. (…) C’est un parti qui ne devrait jamais exister. On ne devrait pas pouvoir voter pour quelqu’un qui fait partie du Front national. Pour moi, je les vois comme des nazis, on ne devrait pas pouvoir voter pour des nazis » a déclaré l’artiste originaire de Boulogne-Billancourt au micro de France Inter sur la montée du Rassemblement National en France ces derniers mois ce qui a suscité des nombreuses réactions.

« Un rappeur qui a un QI d’écrevisse »

Après cette intervention de Kopp, Jean Messiha qui s’était déjà embrouillé avec le rappeur au début mois d’avril après leur rencontre sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste avant la sortie de l’album Ultra. Le politicien s’était virer de l’émission par B2O, refusant de débattre avec lui. De passage dans TPMP il y a quelques jours, l’ancien membre du Front National a été invité par Cyril Hanouna aux côtés de Aurélien Taché, coprésident des Nouveaux démocrates, Anasse Kazib, cheminot et militant NPA et Cyril Hemardinquer, candidat RN aux élections départementales et régionales en Centre-Val de Loire.

Rapidement Jean Messiha s’est attaqué à Booba en déclarant que c’est « un rappeur qui a un QI d’écrevisse » ce dernier a réagi sur le compte Instagram de la Piraterie en postant l’extrait de la séquence. Lors ce passage télévisé, Cyril Hanouna s’est agacé contre le politicien pour avoir coupé la parole aux invité, « Tu nous sors des trucs, on s’en bat les coui**es. Non mais sans déconner, tu nous dis des trucs d’il y a dix ans. Tu me fais chi*r, tu me casses les coui**es. Arrête Jean, c’est insupportable. T’es relou sans déconner. Je t’ai vu chez Praud, tu n’étais pas pareil. Tu vas t’en manger une. », a-t-il commenté.

Les propos de Booba ont également énervé, Jordan Bardella, le Vice-président du Rassemblement National, député européen et candidat aux élections régionales 2021 en Île-de-France en postant sur son compte Twitter la séquence vidéo des propos de l’auteur de Boubli sur son compte Twitter avec le message, “Le grand politologue de Miami, entre deux condamnations judiciaires…”.