Booba tire dans le tas, il cible Kaaris, Zola et Youssoupha !

Les hostilités se poursuivent pour B2O

Booba est bouillant depuis la sortie d’Ultra, après avoir taclé Black M sur les ventes de son dernier album, il a décidé de s’en prendre encore une fois à Kaaris, Zola et Youssoupha comme toujours dans la story du compte Instagram de La Piraterie dont il a clairement repris la main depuis quelques temps et en profite de l’occasion pour sévir à nouveau dans ses différents clashs tout en se faisant quelques nouveaux ennemis qui n’ont pourtant pas répondu à ses dernières provocations.

“Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers”

En ce début de semaine en quelques heures, le DUC s’est activé dans ses clashs même s’il a un peu laissé tranquille Gims et Rohff ou La Fouine, Kopp a trouvé des autres cibles comme pas exemple Yousoupha qu’il ne lâche plus depuis le mois de mai dernier après l’avoir taclé sur sa tenue dans The Voice c’est pour sa chanson réalisée à l’occasion de l’annonce des joueurs sélectionnés par Deschamps que le Lyriciste Bantou s’est retrouvé pris à partie. Booba a partagé un screen du tweet d’Actu Foot avec le message “Youssoupha a décliné un entretien téléphonique prévu avec L Equipe où il devait revenir sur sa chanson composé pour l’équipe de France. le rappeur est ‘très affecté par l’ampleur prise par cette affaire'” ainsi que la légende “Leu Affecteyyyy” pour s’amuser de cette polémique. Une information relayé par les médias sportifs que Youss a pourtant démenti en affirmant ne pas être touché par ses détracteurs. B2O a poursuivi en attaquant son ancien protégé Kaaris en publiant une photo de lui faisant la promotion d’un créateur de mode “il est vraiment au fond le pauvre“ a-t-il commenté pour tenter de ridiculiser Riska.

Par la suite le DUC a encore remis une couche également contre Zola qu’il n’arrête plus de prendre à partie en postant un récent entretien de ce dernier dans lequel il confie avoir eu des difficultés à chanter dans sa propre langue le Français car il avait passé un long séjour aux Etats-Unis. Booba a relayé la séquence dans une story avec une ensuite la vidéo du jeune rappeur signé sur label de Dj Kore en train de présenter un extrait d’un inédit en train de chanter en Anglais qu’il a coupé avec Kaaris en train de rire pour se moquer de lui avant de conclure cette série avec un individu vêtu d’un maillot de bain pour femme qui crie “chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers” de quoi annoncer la couleurs pour les semaines à venir.