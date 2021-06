Dala empêche Booba de prendre sa retraite

Booba n'en a pas terminé avec le Rap et compte encore frapper très fort au plus grand bonheur des Pirates !

B2O est bouillant en ce moment et ne s’arrête plus !

La fin de carrière de Booba semble encore bien lointaine, malgré le fait qu’il est annoncé que l’album Ultra est son dernier projet, le rappeur de 44 ans a rapidement rassuré ses fans en faisant son retour en musique seulement quelques semaines après la parution de cet opus et il ne chôme pas ces dernières semaines.

Après avoir présenté son dixième album studio, Booba est toujours omniprésent dans le game et avait exprimé son envie de balancer de temps en temps des nouveaux singles, il a commencé à sortir un featuring avec SDM pour son projet OCHO sur les morceaux La Zone et Daddy, avant d’enchainer avec les singles Kayna dont un remix avec Kayna Samet sortira prochainement et avec Plaza Athénée en plus de cela le DUC a teasé un remix d’un classique de France Gall ainsi qu’une nouvelle collaboration avec le rappeur JSX sur le titre intitulé GTA, ils ont déjà travaillé ensemble à deux reprises sur Mona Lisa et Pompeii.

Kopp qui vient aussi de mettre en ligne sur Youtube le clip du morceau RST vient d’annoncer une nouvelle collaboration avec l’un de ses protégées, le rappeur Dala. Sur son album Ultra, Booba avait invité le jeune rappeur sur le single “Vue sur la mer” produit par Nils et Exel The Future (PGP). L’artiste originaire de Mantes-la-Jolie a rejoint en début d’année le label Piraterie Music, le DUC avait ensuite fait une apparition dans le clip Démons paru au mois d’avril.

Les deux artistes vont se retrouver réunis une troisième fois pour un second featuring que Booba vient de teaser le weekend dernier sur Instagram en postant une vidéo se filmant au volant de sa voiture en train d’écouter un extrait de cet inédit ainsi que la légende “Laisse moi prendre ma retraite zobi!!!“ tout en mentionnant le compte de Dala sur le réseau social ainsi qu’un émoji drapeau de pirate pour confirmer qu’il est encore très loin de prendre sa retraite pour le plus grand bonheur de son public ravi de pouvoir encore découvrir des nouveaux morceaux de leur idole.