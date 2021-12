SCH, Ninho, Jul, l’un d’eux est l’artiste le plus écouté en 2021

SCH, Ninho et Jul forment le trio sur le podium des artistes les plus écoutés en 2021 sur Spotify ! Comme chaque fin d’année la plateforme de streaming a dévoilé les classement des chanteurs, des titres ainsi que des albums le plus streamés au courant de l’année qui va s’écouler et comme souvent le rap français occupe toutes les premières places.

Jul plus fort que Ninho et SCH

Cette fin d’année est très chargée en actualité musicale et en ce début de mois de décembre Spotify nous livre déjà un premier bilan de 2021.

Les rappeurs francophones caracolent une nouvelle fois en-tête des classements et ne connaissent pas la crise notamment ceux de la ville de Marseillais comme le démontre les énormes succès de SCH ainsi que de Jul et Naps. Avec plus de 25 ans de carrière Booba est également toujours présent au sommet, le duo Djadja & Dinaz, PLK ou encore le Belge Damso ont aussi cartonné durant année alors que d’autres comme PNL, Ninho et Nekfeu qui n’ont pourtant dévoilé aucun projet ces dernières mois sont toujours en places dans le Top 20.

Jul prend la première place du classement en 2021 avec plus de 2 milliards de streams, en étant ultra productif le rappeur Marseillais a affolé les compteurs grâce à son album « Loin du monde » paru au mois de décembre 2020 qui a cartonné durant plusieurs semaines avant d’être certifié au mois de février disque de platine. Le J a enchainé cet été avec « Demain ça ira » qui a connu la même réussite que son précédent opus avant de poursuivre avec la compilation « Le Classico Organisé » déjà certifié d’or. L’OVNI du rap va d’ailleurs dévoiler son 16ème album nommé « Indépendance » la semaine prochaine.

Grosse performance de PNL, Nekfeu et Ninho

Ninho prend la seconde place en ayant sorti aucun projet durant l’année tout en surfant sur le succès de sa mixtape « MILS 3.0 » rééditée au mois d’octobre 2020. NI a cumulé les gros featurings en 2021 avec Gazo, Ninho, Orelsan ou encore Hornet La Frappe. SCH occupe la dernière marche du podium grâce au tome 2 de JVLIVS qui s’est offert le meilleur démarrage de l’année pendant plusieurs mois avant d’être battu par l’album « Civilisation » d’Orel’ la semaine dernière.

Dans la suite du classement Damso est 4ème grâce à « QALF Infinity« , Naps 5ème peut remercier son tube de l’été « La Kiffance« . Booba suit à la 5ème avec son album « Ultra » et ses nombreux singles hors album. PNL est 7ème avec aucun nouveau titre en 2021, Djadja et Dinaz sont 8ème, PLK a cartonné avec « Petrouchka » prend la 9ème place et enfin Nekfeu occupe la dernière place du Top 10.