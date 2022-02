Wejdene réagit au concert de Dr Dre, Snoop Dogg et 50 Cent au Super Bowl

Wejdene s’enflamme pour Dr Dre, Snoop Dogg, 50 Cent et Mary J. Blige !

Le concert légendaire de la mi-temps du Super Bowl LVI a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux et même la jeune génération d’artistes a salué le spectacle comme l’interprète du tube Anissa sous le charme devant les interprétations des différents classiques au SoFi Stadium de Compton dimanche dernier.

Après avoir récemment répondu aux rumeurs sensibles sur sa vie privée lors d’une session de questions/réponses sur Instagram avec les internautes puis d’avoir clarifié les rumeurs sur son âge pour faire patienter ses fans avant son retour en musique prévu cette année, Wejdene s’active sur son compte sur les réseaux afin de rester proche de son public. Ce lundi, elle s’est filmée en train de suivre la retransmission de la finale du Super Bowl avec la victoire des Los Angeles Rams face aux Cincinnati Bengals.

Wejdene s’est émerveillée de l’arrivée sur scène de Dr. Dre et Snoop Dogg après avoir fumé un petit joint à l’ouverture du concert de la mi-temps pour reprendre les paroles du hit « The Next Episode », « Des légendes » commente-t-elle avant d’ajouter « Incroyable » puis d’assister à l’entrée de 50 Cent pour interpréter « In Da Club » et celle de Mary J. Blige avec « Family Affair » et « No More Drama », « Le flow » réagit la protégée de Feuneu. Eminem a également participé au show avec « Lose Yourself » et a mis un genou à terre en hommage à Colin Kaepernick, pour conclure tous les artistes se sont réunis sur scène avec le titre « Still D.R.E. » au plus grand bonheur des spetacteurs.