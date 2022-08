Snoop Dogg fume un joint gigantesque à côté d’Eminem

L’incroyable taille du joint de Snoop Dogg !

Fidèle à sa réputation de fumeur, aux MTV VMA 2022 Snoop Dogg en a profité pour s’afficher en train de fumer un joint vraiment énorme dans une séquence insolite aux côtés d’Eminem avec qui il s’est réconcilié et le deux acolytes ont même enregistré un nouveau morceau en commun interprété à l’occasion de cet événement

Connu comme un grand consommateur de weed, Snoop Dogg a récemment confié dans une interview fumer plus de 15 joints chaque jour. « Ça dépend. Quand je tourne à la télévision, peut-être environ 15 par jour. Mais quand je fais de la musique, c’est plus probablement 25 et le truc, c’est quand je suis avec toi, tu es la reine de la seconde main. Je m’assure que tu obtiennes toute la fumée dont tu as besoin » a-t-il admis dans une interview chez The Martha Stewart. Lors du Super Bowl au mois de février dernier une caméra avait même filmé le rappeur américain en train de fumer quelques secondes avant de monter sur scène pour interpréter sur scène le tube « Still D.R.E. » avec Dr Dre.

Après avoir fait le paix avec Eminem, Snoop a retrouvé son compère pour les Video Music Awards 2022 et posé tranquillement dans un canapé, il s’est affiché avec joint gigantesque à la bouche, « Yo, mec, j’ai l’impression que tu vas de nouveau me faire planer » a réagit Slim Shady face à l’imposant nuage de fumée face à lui. EMINƎM et Snoop Dogg ont interprété leur single « From the D 2 the LBC » sur scène devant un public conquis par les retrouvailles entre les deux artiste.