Contre l’inflation, Snoop Dogg augmente la rémunération de son rouleur de joints

Un job de rêve gracieusement rémunéré par Snoop Dogg !

Être le rouleur de joints personnel de Snoop Dogg est une profession vraiment très lucrative pour l’heureux élu ! Face à la crise économique et l’inflation qui ne cesse de grimper, le vétéran du rap a décidé d’augmenter la rémunération de la personne qu’il a engagé pour réaliser cette tâche.

A lire également : Snoop Dogg fume un joint gigantesque à côté d’Eminem

Ça fait une sacrée somme !

En effet il y a quelques semaines, Snoop a réagi à un message de UberFacts sur Twitter dans lequel l’application en ligne qui fournit aux gens des faits aléatoires a expliqué que le rappeur américain a enrôlé quelqu’un afin de rouler ses blunts à longueur de journée tout en révélant le salaire que perçoit cette personne, entre 40 000 et 50 000 dollars par an. Un tweet auquel Calvin Cordozar Broadus, Jr. a tenu à donner une précision en répondant, « Inflation. Son salaire a été revu à la hausse ».

Snoop Dogg avait déjà confirmé avoir son rouleur de joints professionnel attitré. Une information qu’il avait confié à l’occasion d’un entretien dans le The Howard Stern Show en expliquant que son employé est vraiment doué dans son job et réussit même à deviner à la tête que fait une personne si cette dernière veut un « blunt ». A noter que ce n’est pas un travail de tout repos car le chanteur a révélé dernièrement consommer jusqu’à 15 joints chaque jour et monter à 25 en studio lorsqu’il produit de la musique.

« Je dois vous dire que ça me fait vraiment du bien. Et cela ne perturbe pas ma concentration. En fait, je pense que cela le rend encore meilleure et que ça ne me fatigue pas et je ne ressens aucune des choses que les gens disent que la marijuana vous fait. C’est fantastique. » avait-il assuré dans cette interview.