Rohff ridiculise Booba suite au triomphe de son Bercy

Rohff est loin d’en avoir fini avec B2O et relance les hostilités !

Ces derniers jours Housni a affiché sa satisfaction d’avoir pu assurer le spectacle pendant près de 3 heures lors de son concert à Bercy et il ne s’est pas gêné pour adresser un tacle à Booba. Dans ses multiples publications sur les réseaux avec les images et les vidéos de sa prestation dans la salle Parisienne devant un public en liesse, Rohff s’est amusé à narguer B2O qui s’était moqué de la déprogrammation de la plupart des dates de sa tournée.

Depuis la sortie de son album Grand Monsieur en fin d’année dernière, Rohff était impatient de présenter sur scène aux fans Parisiens les titres extraits de cet opus ainsi que ses nombreux classiques qui ont marqué sa carrière. Malgré l’annulation de plusieurs dates de sa tournée, Housni avait assuré être confiant pour concert à l’Accor Arena à Paris lors d’un entretien avec le quotidien régional français Le Parisien car son public achète les billets quelques jours avant le chose.

« Mon public ne court pas acheter des billets des mois à l’avance. Il se réveille au dernier moment. (…) On n’a jamais fait un Zénith complet en 3 jours. » avait-il expliqué dans cette interview. Face à la réussite de sa performance sur la scène de Bercy le 15 novembre faisant salle comble et en mettant le feu toute la soirée recevant même le soutien de La Fouine, le rappeur 94 n’a pas manqué l’occasion de piquer son éternel rival, Booba alors que son public l’avait d’ailleurs copieusement insulté pendant le concert.

Rohff se moque de Booba !

Avant ce concert à Paris, Booba s’était amusé de l’annulation des concerts de Rohff et quelques jours avant sa prestation à l’Accor Arena, des messages appelant à son boycott sur Twitter ont été lancés sur Twitter. Housni avait d’ailleurs interpellé Elon Musk à ce sujet en accusant des faux comptes d’être à l’origine des tweets à son encontre avant d’annoncer son intention de programmer un nouveau concert en région Parisienne, à Bercy ou même au Parc des Princes car il n’a pas réussi à interpréter tous ses classiques sur scène il y a 10 jours.

Rohff a relancé le clash contre Booba dans une story Instagram en relayant une illustration d’une bande dessinée avec B2O au tour d’une table qui déclare « La propagande n’a pas marché… Son Bercy va être légendaire. On fait quoi ? ». Les personnes à ses côtés répondent, « Un autre montage photo », « Un autre même » et un dernier « On y va ? Stp » avant de sauter par la fenêtre de l’immeuble avec le commentaire « Faut avouer Elie, plusieurs flows, de vrais textes, digne sans twerk-vues ou strip. Des monuments du vrai rap, en mode, pour ceux, testament ou regretté… ».

Kopp qui vient encore de perdre un compte Instagram suite à la surpression du profil Ifp92i n’a pas réagi à cette attaque.