Snoop Dogg confesse le moment où il était le plus défoncé

Depuis le début de sa carrière, Snoop Dogg est connu pour être un grand fumeur de Weed. L’année dernière le rappeur Américain avait même été filmé lors de la mi-temps du Superbowl juste avant de monter sur scène en train de fumer un joint et cela ne l’avait pas empêché de réaliser une performance exceptionnelle sur scène aux cotés de Dr Dre pour rependre le classique, “Still D.R.E”, sa rouleuse personnelle s’est aussi confiée récemment sur le nombre de joints qu’elle prépare chaque jour ce qui avait donné lieu à un quiproquo avec l’artiste.

Fidèle à sa réputation d’être l’un des plus gros fumeurs de weed du Rap game, certaines personnes n’hésitent pas à le défier comme vient de le révéler Snoop Dogg dans une interview, il a décrit une anecdote avec un chanteur country, aujourd’hui âgé de 89 ans qui a tenté de suivre son rythme. Dans le podcast Let’s Go en compagnie Tom Brady et Larry Fitzgerald, le rappeur Californien s’est exprimé sur le moment où il était le plus “high” dans sa vie.

“Avec Willie fucking Nelson. On était tous les deux à Amsterdam le 20 avril et il avait un concert là-bas. Il était sur scène le 19, et moi le 20. Donc on est rentrés ensemble à l’hôtel, et on a joué aux dominos. Willie avait une Vapo, un join, moi j’avais un blunt et il avait une pipe.” a commencé à décrire Snoop Dogg.

“Donc on jouait aux dominos l’un contre l’autre. Il est en train de me dérouiller, et moi je suis juste de plus en plus défoncé. Et lui il continue de me passer la weed, et moi je me dis “ce vieux bâtard est en train de me fumer”, et j’essaie d’arrêter mais je ne peux pas car je ne veux pas montrer de signes de faiblesse.” poursuit le rappeur. “Au bout d’un quart d’heure, je lui dis ‘Willie, faut qu’on aille prendre à bouffer mec’. On est allés au KFC, et donc on est à l’arrière du van, et quand ils nous apportent le Bucket au drive, Willie et moi on met la main dans le seau en même temps. Et on a attrapé les mêmes tenders. Et alors je le regarde, et je lui dit ‘C’est le tien cousin!” a raconté Snoop.