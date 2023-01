6ix9ine s’endort avec 1 000 000$ sur lui pour tacler ses détracteurs

Nouvelle sortie remarquée de 6ix9ine sur son compte en s’affichant dans jet privé en utilisant des énormes liasses de billets d’une valeur d’un million de dollars comme doudou.

Absent musicalement depuis l’échec de son dernier album, 6ix9ine reste actif sur ses réseaux et y fait fréquemment parler avec ses vidéos. Alors qu’il avait pourtant annoncé être ruiné il y a quelques mois devant la justice en déclarant, « En ce moment, j’ai du mal à joindre les deux bouts. Je ne sais pas si je recevrai un jour le genre d’avances que j’ai reçues avant mon arrestation et ma carrière est aujourd’hui à l’arrêt. », ce n’est pas du tout le mode de vie qu’il affiche sur son compte Instagram suivi par plus de 20 millions de personnes. En effet Tekashi 69 s’est encore filmé avec plein de billets verts.

Alors qu’il vient d’offrir une magnifique Lamborghini à sa mère à l’occasion des fêtes de fin d’année, 6ix9ine est visiblement loin d’avoir des problèmes financiers, dans sa dernière vidéo, il apparait couché dans un jet privé en train de dormir en tenant dans ses bras un million de dollars en liquide ainsi que le message : « En route pour New York. J’ai un million de dollars sur moi et je suis tout seul. Voici ce que la dame du jet m’a envoyé, je l’ai copié-collé : « Arrivée : 18h45. Aéroport : vol signature. 1 Airport Rd, Morristown, NJ 07960. » Eh bien, je suis avec le gamin qui a enregistré cette vidéo, mais il mesure 1,60m et fait 65 kilos, je le jure. » ».

6ix9ine dévoile sa localisation dans cette publication pour narguer certains artistes qui se sont fait géolocaliser par leurs agresseurs sur Internet. Le rappeur américain précise même l’heure de son arrivée ainsi sa destination pour monter qu’il ne craint rien. La séquence a fait le buzz sur Instagram avec 1,6 million de « J’aime » mais Tekashi 69 avait confié au mois d’avril dernier au média TMZ utiliser des faux billets pour ses vidéos mais les images correspondent bien à sa véritable vie, « Je ne mens pas. C’est ma vie, pour de vrai. Ceci étant, le cash utilisé était faux, il est uniquement utilisé pour l’entertainment. Je n’ai pas ce genre d’argent en ce moment. ».