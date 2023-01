Lil Uzi Vert et Madonna, c’est fait !

La connexion est totalement improbable et c’est un choc des générations : Lil Uzi Vert et Madonna unis !

Connu pour son extravagance Lil Uzi Vert s’est davantage fait connaitre dans les médias et auprès du grand public pour ses frasques notamment la polémique de son piercing pour le moins surprenant sur le front, un diamant rose d’un valeur de 20 millions d’euros qu’il a arboré pendant plusieurs mois avant de le retirer et qui lui avait valu quelques mésaventures. « 24 millions de dollars US sur une bague, c’est l’idée la plus stupide parce que je vais regarder ma main et la bague ne sera plus là » avait-il confié dans un entretien avec Fat Joe sur le choix de s’incruster ce bijou sur le bijoux pour lequel il avait économisé des nombreuses années avant de se l’offrir.

Madonna et Lil Uzi Vert réunis !

« Ne croyez pas que c’était en mode : « Allez, allons chercher son argent ». Non, ils m’ont contredit. C’est presque de la folie pour le commun des mortels, ou pour n’importe qui. » avait précisé Lil Uzi Vert face à Fat Joe sur la raison quelque peu absurde de la pose ce diamant sur le front tout comme ses envies de se faire éclaircir la peau ou encore de s’offrir une planète. Le rappeur américain devient d’ailleurs fréquemment la risée du web avec ses déclarations ou son comportement en dehors de la musique sa passion première.

En ce début d’année, Lil Uzi Vert est de retour en studio et prépare des nouveaux projets. Désormais suivi par 30 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et avec 9 millions d’abonnés sur Youtube, il prépare un grosse une surprise à son public avec une grosse collaboration inédite avec Madonna. En effet le rappeur et le chanteuse de 64 ans se sont retrouvés ensemble en studio pour enregistrer un titre mais aucun d’eux n’a donné de précisions sur cette connexion mais l’annonce a déjà enflammé les fans qui ont essayé de s’imaginer ce qu’un tel featuring pour donner.

🚨Lil Uzi Vert x Madonna Les 2 artistes étaient au studio ensemble !! pic.twitter.com/QNBvbqK0gA — Kultur (@Kulturlesite_) January 22, 2023