GTA 6 : une triste nouvelle annoncée

On en peut plus d’attendre, les fans de GTA vont perdre patience !

Constamment au centre de nombreuses rumeurs, le sixième volet de Grand Theft Auto devrait arriver au plus tôt pour 2024 mais une nouvelle information vient d’annoncer que la sortie de GTA 6 devrait finalement être programmée pour le courant de l’année 2025 de quoi prolonger encore la longue attente des fans.

Après la fuite des premières images non officielles de GTA 6, les diverses sources sur une date de parution possible du jeu ont fait une prévision pour une distribution à partir de 2024 mais le journaliste Tom Henderson vient de mettre en doute cette probabilité et affirme qu’il faudra encore patienter une année de plus au grand regret des gamers qui n’en peuvent déjà plus d’entendre constamment des rumeurs d’une sortie repoussée.

D’après l’avis de Tom Henderson, la premier trailer de GTA 6 va arriver pour les derniers mois de cette année, vraisemblablement en novembre prochain. Cela laisse espérer une date de sortie du jeu pour l’année d’après (2024) sauf que Take-Two Interactive veut encore attendre afin d’obtenir un meilleur taux d’adoption aux consoles PlayStation 5 et Xbox Series. “Le marché des consoles de la génération actuelle sera suffisant pour faire de GTA 6 le succès attendu dès 2024” affirme-t-il avant de préciser, “mais je pense que cela ne les dérangera pas de donner une année supplémentaire au marché et de s’assurer que le jeu soit le meilleur possible.”.

“Une sortie en 2024 sera probablement donnée. Puis inévitablement retardée jusqu’en 2025.” ajoute Tom Henderson avant de conclure, “Le marché des consoles actuelles en 2024 sera suffisant pour faire de GTA 6 le succès qu’il doit être, mais je pense que cela ne les dérangera donc pas de donner une année de plus au marché et de s’assurer que le jeu soit le meilleur possible”.

Everyone keeps asking me when GTA 6 will be revealed and I don’t know.

I’m going to assume, based on past reveals, a reveal trailer would be the last week of October 2023 or the first week of November 2023 before Take-Two’s Q2 2024 earnings call.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023