Drake gagne une somme astronomique avec son pari gagnant au Super Bowl

Drake a enfin vaincu sa poisse légendaire sur les paris sportifs grâce à sa mise gagnante lors du dernier Super Bowl. Le rappeur Canadien touche un énorme jackpot fièrement affiché avant le match dans une publication sur son compte Instagram à ses 130 millions de fans.

Comme lors de tous les grands événements sportifs Drake n’a pas pu s’empêcher de jouer aux paris en ligne malgré sa réputation de chat noir notamment contre les footballeurs dont la plupart d’entre eux ont perdu les matchs après l’avoir rencontré ou obtenu son soutien. Il y a près de 2 mois, Drizzy avait failli gagner une somme folle en misant sur une victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde au Qatar face à la France mais même s’il avait trouvé le bon gagnant avec une mise en faveur d’une victoire de l’Albiceleste, le rappeur a fait un pari d’un triomphe dans le temps réglementaire et le but dans les dernières minutes envoyant les deux équipes à la séance des tirs au but l’a empêché de gagner 2 750 000 dollars.

Cette fois-ci avec le Super Bowl, Drake a eu tout juste. La soirée a été marquée par la prestation de Rihanna, elle en a profité pour révéler sa seconde grossesse et par la victoire des Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie sur le score de 38 à 35. Avant la rencontre, Champagne Papi s’est lancé comme souvent sur les sites de paris sportifs pour miser la somme de 700 000 dollars sur une victoire des Chiefs lors de cette finale.

« Mes paris psychopathes pour dimanche », a-t-il écrit dans un post Instagram affichant ses prédictions puis d’ajouter,. « S’il vous plaît, n’analysez pas la logique derrière ces paris, il n’y en a pas. ». Il a bien senti le coup car cela lui a donc rapporté plus d’1,477 million de dollars.