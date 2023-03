Après son tabassage, 6ix9ine sous la protection des autorités fédérales

6ix9ine a encore fait la Une de l’actualité aujourd’hui en dehors de sa productivité musicale et bien malgré lui suite à son passage à tabac dans une salle de sport de la ville de Los Angeles. Dans l’attente des nouvelles de l’état de santé du rappeur américain son avocat s’est exprimé auprès du média TMZ sur cette affaire alors que son client a été hospitalisé suite à ses blessures.

La cause de l’agression de 6ix9ine est toujours inconnu et ses assaillants (3 ou 4 personnes) ont pris la fuite après l’incident suite à l’intervention du personnel de l’établissement pour venir en aide à l’artiste. Plusieurs individus ont en effet frappé Tekashi 69 (coups de pied et de poing) ce mardi dans les vestiaires d’une salle de fitness en Floride du Sud dans ce qui s’apparente à une embuscade profitant de l’occasion que le rappeur ne soit pas entouré de son service de sécurité pour aller faire son sport. Selon TMZ, l’artiste aux cheveux colorés est blessé à la mâchoire, aux côtés et au dos, les images de l’agression l’affiche le visage ensanglanté et il a tenté de se protéger comme il le peut tout seul. Actuellement, il est impossible de savoir si cette attaque est liée à son lourd passé en lien avec les gangs.

Lance Lazzaro, l’avocat Daniel Hernandez a confié à TMZ qu’après cette agression il va exiger une protection pour son client aux autorités fédérales afin d’éviter une éventuelle autre attaque mais il n’a fait aucun commentaire sur un possible lien direct entre cet incident et la collaboration de 6ix9ine avec la justice pour la réduction de sa peine de prison en dénonçant les agissements des membres de son ancien gang.