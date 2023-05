Kev Adams validé par une grosse star du rap américain, l’humoriste berné !

La séquence a refait surface sur les réseaux et les internautes se sont moqués de Kev Adams ! L’extrait vidéo date de l’été 2020 et l’humoriste s’est fait troller par un montage d’un streamer français d’Offset dans le Versus de GQ.

Alors qu’il a dernièrement confié être toujours sans une nouvelle de Squeezie pour participer à son programme Youtube au succès phénoménal « Qui est l’imposteur ? » ou encore avoir été très affecté par son clash avec Aya Nakamura, Kev Adams a fait rire les Twittos après avoir imaginé s’être fait valider par Offset en personne pour ses talents musicaux sur son featuring avec Black M avec le single « Le prince Aladin ». En effet, il y a deux ans, le comédien s’est fait bêtement piéger par une fausse vidéo réalisée par Grim, coanimateur de Zen et le duo se sont exprimés sur le sujet il y a quelque temps dans l’émission pour entériner cette histoire.

Kev Adams s’est imaginé être validé par Offset !

« On avait une histoire avec Grim. Il a fait le montage, et moi, de manière extrêmement débile, un jour, je suis en tournée entre 2 dates, je regarde mon téléphone et je vois ça, reprend l’humoriste. Il y avait une de mes fans qui était hyper mignonne qui a dit : “Oh, c’est trop cool, le gars a validé”. » raconte Kev Adams sur le contexte de cette anecdote et sa joie à la découvrir, cette séquence. « Et donc moi, je me dis : “Elle a dû voir un vrai truc qui est validé”, donc moi, je le retweete en mode : Incroyable » décrit-il sur sa réaction.

Tout heureux d’avoir obtenu ce soutien d’Offset, Kev Adams est rapidement descendu de son pied d’escale suite aux nombreux commentaires des internautes pour lui signaler son erreur. « Les cain-ris ils ne savent pas qui est qui, comment, pourquoi. Des fois, tu leur fais écouter des trucs et ils n’ont aucune idée de ce que c’est. Parce que les cain-ris ne connaissent pas les potentielles polémiques qu’il peut y avoir sur le film ou sur les chansons en mode “c’est de la mer*e” » s’est justifié l’humoriste.

Qui se rappelle quand Offset a validé le crack du rap français pic.twitter.com/8z5ZxkIC4s — Grim 🐟 (@GrimQjow) June 4, 2020