Arrivée surprise d’Eminem au concert d’Ed Sheeran, c’est la folie

Ed Sheeran a réservé une énorme surprise au public lors de son concert à Détroit avec l’irruption sur la scène d’Eminem, une entrée épique devant une foule en liesse face à l’interprétation en live du titre culte Lose Yourself.

Dans le cadre de sa tournée aux États-Unis, Ed Sheeran était de passage à Détroit pour un concert exceptionnel. À cette occasion, le chanteur anglais a offert un beau cadeau au public en invitant sur scène un artiste local et non des moindres, le rappeur américain Eminem. Le chanteur britannique a d’abord annoncé lancer une reprise du classique Lose Yourself avec sa guitare quand soudainement Slim Shady a fait son entrée sur scène.

La réaction des spectateurs ne s’est pas fait attendre à l’apparition d’Eminem, les deux artistes ont mis une ambiance de dingue avec leur duo et la foule hurle de bonheur de retrouver la star du rap, aucune information n’avait filtré sur cette présence inattendue. Les deux artistes ont enchaîné avec le titre “Stan” pour une autre reprise réussie et un Eminem en feu pendant ce court passage d’environ sept minutes.

Eminem et Ed Sheeran s’étaient déjà retrouvés ensemble sur scène en 2022 à l’occasion du Rock and Roll Hall pour une interprétation commune du titre Stan, alors qu’ils ont aussi collaboré sur les singles “Remember the Name” et “River”.