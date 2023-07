6ix9ine se clash lui-même dans son dernier titre

La balance la plus connue du rap vient encore de frapper ! 6ix9ine prépare la sortie d’un prochain album depuis l’échec de “TattleTales” et le projet de reggaeton intitulé “Leyenda Viva” paru le mois dernier qui est passé totalement inaperçu. Le sulfureux rappeur américain vient de dévoiler un extrait inédit d’un titre dans lequel il tacle les balances…

Toujours aussi farfelu, 6ix9ine traine toujours sa réputation d’avoir collaboré avec la justice contre ses anciens associés afin de réduire sa peine de prison. Désormais libre, mais sous la menace constante des représailles des membres de son ancien gang, Tekashi 69 est toujours de son service de sécurité en public et poursuit sa carrière de rappeur, comme le prouve l’extrait d’un de ses nouveaux singles dont les paroles sont plutôt surprenantes.

En effet, 6ix9ine a décidé de s’en prendre en musique aux balances, “If you see the cops, n-gga/ Shhhh, don’t make it hot” (“Si tu vois les flics, mec / Chut, ne les attire pas”) chante l’artiste dans cet inédit révélé sur son compte Instagram suivi par plus de 25 millions d’abonnés. “Tu as dû oublier qui dirige ce game en anglais ? Je dois être numéro un dans les deux langues. Laisse-moi te montrer ce qu’il te manque.”, ajoute Tekashi 69 en légende de la vidéo en affirmant une nouvelle fois qu’il est le N°1 et pour s’attaquer aux mouchards qui apportent de l’aide aux forces de l’ordre.

Dans les commentaires de la publication, des nombreux internautes n’ont pas manqué de lui rappeler son passé de balance et le fait d’avoir témoigné contre son ancien gang, mais sans que cela ne l’affecte.

