De PNL à Ninho, les 9 titres de rap français les plus streamés en 24h

Voici les morceaux de rap français les plus streamé de l’histoire en 24h sur Spotify, les quatre rappeurs francophones, PNL, Nekfeu, Ninho et Damso dominent le classement sur la plateforme de streaming.

PNL, Nekfeu, Ninho et Damso réalisent les meilleurs démarrages en streaming !

Malgré une année 2023 chargée et une popularité croissante pour le rap francophone sur Spotify avec des morceaux constamment dans les premières places du classement des singles les plus écoutés en France sur la plateforme de streaming suédoise, le classement des meilleurs démarrages sur l’application n’a été chamboulé cette année.

PNL domine toujours ce classement avec 4 titres dans le Top 9. “Au DD” est toujours le grand numéro 1 avec 1,541 million d’écoutes à son démarrage en 24h le comme 3ème extrait de l’album studio Deux frères. Le duo Ademo et NOS place également “Autre monde” issu du même projet sur la dernière marche du podium avec 1,154 million de streams à sa sortie. Les titres “Deux frères” et “Chang” sont respectivement 7ème avec 1,111 million d’écoutes et 9ème avec 1,072 million de streams en 24h.

Ninho est toujours deuxième avec “Jefe” paru en 2021, le single a cumulé 1,280 million d’écoutes pour son démarrage. NI occupe aussi la 6ème place avec “Lettre à une femme” sorti en 2020 et extrait de la mixtape “MILS 3” avec 1,112 million d’écoutes en 24h. Damso place aussi deux titres dans ce classement avec “Bxl zoo” sorti en 2020 en featuring avec Hamza, le titre est extrait de l’album “QALF” et avait cumulé 1,148 million de streams pour son démarrage. Dems avait également atteint 1,140 million d’écoutes avec “Deux toiles de mer” extrait du même projet. Le rappeur Belge se trouve ensuite à la 8ème place pour sa collaboration avec Nekfeu sur le singe “Tricheur” avec ses 1,094 million d’écoutes après sa sortie le 6 juin 2019, le morceau est issu de l’album “Les Étoiles vagabondes“.

Top 9 Singles des démarrages Spotify :

PNL « Au DD » : 1,541 Million NINHO « Jefe » : 1,280 Million PNL « Autre monde » : 1,154 Million DAMSO « Bxl zoo » : 1,148 Million DAMSO « Deux toiles de mer » : 1,140 Million NINHO « Lettre à une femme » : 1,112 Million PNL « Deux frères » : 1,111 Million NEKFEU « Tricheur » : 1,094 Million PNL « Chang » : 1,072 Million