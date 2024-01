Snoop Dogg arrête de fumer, le responsable de cette pub viré

Au mois de novembre dernier, Snoop Dogg avait fait sensation avec une intrigante publication Instagram dans laquelle il a posté à la surprise générale un communiqué pour annoncer son intention d’arrêter de fumer, sans donner plus d’explications. Il a finalement révélé que cette nouvelle était en réalité un coup de marketing pour la promotion d’une marque de barbecue. Cependant, l’auteur de cette publicité n’a pas convaincu son employeur.

L’auteur de la pub de Snoop Dogg qui arrête de fumer licencié !

Avec près de 5 millions de « J’aime » et une information relayée dans toute la presse, Snoop Dogg a réussi un gros coup de publicité avec son souhait d’arrêter de fumer il y a quelques semaines. « J’arrête de fumer », avait-il affirmé sur Instagram, en précisant que cette décision avait été prise suite à une longue réflexion et avec l’opinion de ses proches. Il avait également demandé de respecter sa vie privée dans un communiqué signé. Les fans du rappeur ont craint le pire pour son état de santé, sachant qu’il avait déjà confié consommer environ 15 joints quotidiennement, un nombre pouvant parfois monter jusqu’à 25 certains jours.

Réputé comme un grand fumeur de weed, l’artiste de 52 ans n’avait pas donné plus d’informations sur cette annonce avant de révéler quelques jours plus tard qu’il s’agissait d’une stratégie commerciale afin de promouvoir la marque de barbecue « Solo Stove », avec un nouveau modèle qui ne produit aucune fumée. Il avait ajouté qu’il n’arrêtait bien évidemment pas de fumer. Avec des millions de vues pour la vidéo et un « prank » diffusé dans les médias, cette idée originale semblait être une véritable réussite.

Cependant, cela n’a pas été le cas pour l’entreprise en question. En effet, le responsable de cette campagne de publicité avec Snoop Dogg pour la marque « Solo Stove » vient d’être viré par la société de commercialisation de barbecue. Bien que la campagne ait fait parler et le buzz, celle-ci n’aurait malheureusement pour l’entreprise servie qu’à remplir les poches de Snoop et n’aurait rien rapporté à la marque.

