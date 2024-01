50 Cent se confie sur le secret de son impressionnante perte de poids

50 Cent explique sa perte de poids

Après ses photos affichant sa nouvelle morphologie, très amincie, 50 Cent s’est exprimé sur cette métamorphose. La nouvelle silhouette du célèbre rappeur américain a étonné ses fans, qui se sont questionnés sur la raison de ce changement. L’artiste ne s’est pas expliqué sur cette décision, mais sur la façon dont il est arrivé à ce résultat.

Face aux nombreux commentaires des internautes sur sa nouvelle apparence très affinée qu’il affiche sur ses récents clichés, 50 Cent a pris la parole dans une vidéo pour répondre au public et, plus particulièrement, afin de révéler comment il est parvenu à perdre du poids. Il est passé de 114 kilos auparavant à désormais 96 kilos, soit une perte de 18 kilos en quelques semaines. “J’étais à la salle de sport, je travaillais dur. Et ils disent que c’est Ozempic ?” commente-t-il pour recadrer ses nombreux détracteurs et fait référence à un médicament contre le diabète de type 2 détourné par certaines personnes pour maigrir.

Une perte de 18 kilos avec le sport et la pratique de l’abstinence

50 Cent a tout simplement fait beaucoup de sport pour perdre des kilos. Il s’est mis à courir en permanence. “Je courais, je courais, je faisais ce que j’avais à faire” confesse le rappeur proche de la cinquantaine. Il s’est entretenu physiquement afin de rester en forme et aussi dans le but d’être performant sur scène pour ses concerts. Il a deux dates programmées dans le cadre du The Final Lap Tour au mois de mars prochain dans les villes de Phoenix et de Houston.

Dans une autre publication Instagram, Fifty évoque une pratique l’ayant beaucoup aidé et plus insolite : l’abstinence. Cela lui permettrait de “s’entraîner plus fort“. Le chanteur y a déjà abordé le sujet, il y a quelques jours, en faisant vœu de chasteté pour ce début d’année. Il doit être focalisé sur ses objectifs.

50 Cent se sent bien et pense que plus de gens devraient essayer cette pratique. Il évoque aussi la méditation. “Ma nouvelle idée est si grande que je n’ai pas le temps d’être distrait, je pratique l’abstinence” précise-t-il avant de conclure. “J’ai médité et je me suis concentré sur mes objectifs. J’espère que cette nouvelle année vous aidera à passer au niveau supérieur”.