Kanye West impose encore une nouvelle « interdiction » à Bianca Censori

L’emprise de Kanye West sur Bianca Censori !

Les proches de Bianca Censori s’inquiètent de plus en plus de l’influence de Kanye West sur sa compagne, et il imposerait de nombreuses règles très strictes, semant ainsi l’interrogation parmi les amis de la jeune femme, comme avec cette nouvelle interdiction.

La rumeur des restrictions imposées par Kanye West à sa femme devient de plus en plus forte, et la dernière en date consiste à lui interdire d’utiliser ses réseaux sociaux pour renforcer son emprise sur elle. Selon les informations des médias américains, le rappeur américain aurait instauré cette nouvelle règle afin de protéger Bianca Censori des remarques négatives des internautes. “Bianca a toujours été active sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce qu’elle épouse Kanye”, confie un proche au Daily Mail pour alerter sur le sujet.

Les proches de la jeune s’inquiètent de plus en plus !

“Il ne veut pas qu’elle y ait accès car il pense que cela la blessera si elle devait lire les choses méchantes que les gens disent”, ajoute cette personne, évoquant le contrôle que Kanye West exerce sur la vie privée de Bianca Censori depuis leur union. Il ajoute également : “Il l’a convaincue que, puisqu’elle est maintenant une star, elle doit rester un mystère, et cela dérange ceux qui la connaissent car cela ressemble à une autre forme de contrôle.”.

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs circulent sur la relation entre le couple et les manipulations supposées de Kanye West contre Bianca Censori, comme avec les récents clichés qu’il a relayés sur les réseaux sociaux, où elle semble soumise à son mari et apparaît dans des tenues osées. “Il diffuse sa nudité partout sur son propre compte pour pouvoir contrôler son récit. C’est perturbant, et en l’isolant du monde, il la force à devenir de plus en plus isolée”, a déclaré une source proche de la jeune femme au Daily Mail pour dénoncer l’isolement qu’elle subit depuis son mariage avec Kanye West. Cette source ajoute : “Elle porte ce qu’il veut, va où il veut et fait ce qu’il veut car elle n’a vraiment pas le choix.”.

D’autres rumeurs ont également suggéré que Kanye West imposerait à Bianca un régime alimentaire strict en choisissant ce qu’elle peut manger ou non, et lui interdirait de parler.