Drake met le feu à Twitter avec se*tape et s’offre un record

Il n’y a sans doute aucun lien entre la vidéo privée de Drake qui a fuité sur Twitter et son dernier record décroché, mais l’auteur de “For All the Dogs” a fait un buzz sensationnel sur le réseau social avec des milliers de réactions assez folles des internautes.

Drake a pris avec beaucoup d’humour la controverse de la séquence devenue virale, qui semble authentique et le montre dans un moment très privé, laissant apparaître son entrejambe. Des images filmées, semble-t-il, à bord de son jet privé. La vidéo très explicite a choqué les internautes et a cumulé des millions de vues sur Twitter où elle n’a pas été censurée. Les internautes ont commenté en nombre l’anatomie du chanteur canadien, le nom du rappeur s’est retrouvé en Top Tweets pendant plusieurs heures et les parodies sur son “membre” ont amusé les fans.

Adin Ross a eu la chance d’avoir un vocal de Drizzy pour commenter cette affaire. Drake a préféré en rigoler sans démentir qu’il s’agissait bien de lui dans la fameuse vidéo. Cela n’a clairement pas compromis sa réputation et pourrait même l’inspirer pour l’intro de son prochain album, comme il l’a si bien évoqué sur le ton de l’humour au streamer.

Drake a même appris une très bonne nouvelle en pleine diffusion de cette se*tape : il a atteint le seuil des 2 milliards de streams sur Spotify en 2024. Il s’agit du record le plus rapide jamais atteint par un rappeur dans l’histoire du streaming.

Cette performance s’est rapidement justifiée pour les fans de Drake : la fuite de sa vidéo privée ne lui a pas desservi, mais au contraire permis de réaliser un nouvel exploit en termes de streaming.

Drake à chaque fois qu’on lui donne un peu d’intimité. pic.twitter.com/dv4ZPGcJHH — Ousbyoff (@ousbyoff) February 7, 2024

mais pourquoi j’ai tjr pas vu le leak de drake ? c’est quoi cette tl de merde https://t.co/ucH5GMSADb pic.twitter.com/gOALw6jBGI — ¿ (@nessfrlvr) February 7, 2024