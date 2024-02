Kanye West, son étrange tenue au Super Bowl avec Bianca Censori

Les nouvelles tenues excentriques de Kanye West et Bianca Censori !

Kanye West s’est encore fait remarquer par sa tenue vestimentaire lors du Super Bowl 2024, en compagnie de Bianca Censori. Comme de nombreuses célébrités, le rappeur américain a assisté à cet événement suivi par des millions de spectateurs dans le monde entier, pendant lequel Usher a assuré le spectacle de la mi-temps avec son concert.

De retour en musique avec l’album “Vultures” en collaboration avec Ty Dolla $ign, sur lequel il a fait poser sa compagne Bianca Censori légèrement vêtue sur la pochette du projet, Kanye West cumule des statistiques impressionnantes en moins de trois jours d’exploitation : 56 millions de streams en une journée, une place de n°1 à sa sortie samedi dernier au Top Album des plus streamés dans plus de 100 pays, une première place au Top Single d’Apple Music avec “Carnival”, et il a également été le chanteur le plus écouté dans le monde ce dimanche.

Après la sortie de Vultures, Ye apparait au Super Bowl !

A l’occasion du Super Bowl, Kanye West a dévoilé une nouvelle publicité YEEZY diffusée lors de la soirée. La vidéo, très minimaliste, a été filmée par l’artiste dans une voiture et ironise sur le prix astronomique payé pour avoir un placement publicitaire au Super Bowl : “Étant donné que l’on a dépensé tout le budget sur le coût du placement publicitaire, on n’a plus de budget pour la publicité en elle-même !”. Ye a suivi le match entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco depuis les tribunes de l’Allegiant Stadium de Paradise à Las Vegas, accompagné de sa femme, Bianca Censori, et avec des tenues vestimentaires une nouvelle fois très originales pour le couple.

En effet, Kanye West a choisi de porter une cagoule noire avec un masque de crucifix blanc Alexander McQueen. Ce modèle est issu de la collection “Dante” automne-hiver 1996 du créateur (ce dimanche marquait le 14e anniversaire de la mort de McQueen). Bianca Censori, quant à elle, s’était recouvert la tête d’un couvre-chef en latex noir.

Voici la publicité de Kanye West lors de la mi-temps du #SuperBowl 😭 “On a dépensé tout notre argent pour pouvoir diffuser la pub donc on a plus de budget pour la réaliser”pic.twitter.com/91BT9oXKW5 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 12, 2024

La tenue de KANYE WEST pour le #SuperBowl pic.twitter.com/wVdqs92DZO — WRLD (@wrld_mag) February 12, 2024

Kanye West at the Super Bowl last night pic.twitter.com/ienRRQudPY — Ovrnundr (@Ovrnundr) February 12, 2024