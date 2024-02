Bianca Censori nue sous sa tenue osée au Super Bowl, Kanye West prend la parole

Très critiqué pour la rumeur selon laquelle il imposerait à sa femme Bianca Censori des tenues très provocatrices et l’exposerait, Kanye West s’est exprimé sur la controverse pour répondre ouvertement aux détracteurs alors que sa compagne a encore été filmée dans une tenue déconcertante lors d’une soirée du Super Bowl 2024. Elle est apparue en public avec une combinaison très légère, étant entièrement nue en dessous.

Bianca Censori tente des tenues toujours plus osées !

“Je la poste parce qu’elle me fait plaisir“, a déclaré Kanye West en parlant de Bianca Censori dans une vidéo en réaction aux personnes qui critiquent ses actions envers sa femme, qui est présente à ses côtés dans la séquence, en rigolant. Cette déclaration fait suite à une nouvelle vidéo montrant une scène survenue lors d’une fête du Super Bowl 2024. Sur les images, la compagne de Ye s’ambiance dans une soirée avec des amis, en train de s’amuser et de danser. C’est sa tenue vestimentaire qui interpelle. Elle porte une combinaison à peine visible de la créatrice de mode Mowalola Ogunlesi. L’habit recouvre légèrement son corps et a la particularité d’être totalement ouvert sur les côtés, laissant apparaître toute sa silhouette, car la mannequin australienne de 29 ans ne porte aucun sous-vêtement et cela est clairement visible.

Malgré cet ensemble de soirée osé, comme la plupart de ses tenues, Bianca Censori s’était emmitouflée pour le grand match au stade Allegiant aux côtés de Ye, portant un couvre-chef en latex sous un coupe-vent noir, alors que son mari arborait un masque crucifix. Ces affaires ne perturbent pas le succès musical de Kanye West. Son projet “VULTURES” avec Ty Dolla Sign est numéro 1 dans 109 pays, devenant l’album commun avec le plus de N°1 dans l’histoire de la musique, dépassant l’album “Her Loss” (108) du duo Drake et 21 Savage.

🚨 La femme de Kanye West qui s’ambiance sur son nouvel album cette nuit après le #SuperBowl (La tenue je comprends pas non plus mdrr) pic.twitter.com/amhYgcgazP — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 12, 2024