La Roma se moque du look de Kanye West à l’Inter avec sa mascotte

De passage en Italie pour les séances d’écoute de son album Vultures avec deux dates au programme à Milan puis à Bologne avant de se rendre en France à Paris pour une date à l’Accor Arena, Kanye West a fait une apparition remarquée dans le stade San Siro ce mardi à l’occasion du huitième de finale de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid.

En compagnie de sa femme Bianca Censori, Kanye West est apparu dans les tribunes de San Siro pendant la rencontre avec, comme souvent, un style vestimentaire très insolite qui n’a pas manqué de faire parler dans la presse. Alors que d’habitude, ce sont davantage les tenues légères de sa compagne qui font la une des médias, cette fois-ci, c’est au tour de Ye de faire le buzz. Il s’est présenté entièrement cagoulé, même les yeux, le nez et la bouche étaient totalement camouflés par ce masque.

Cette apparition dans les tribunes de l’enceinte milanaise a inspiré un autre club du Calcio, l’AS Roma. S’amusant à ridiculiser le look de Kanye West, le club a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux dans laquelle la mascotte du club s’affiche vêtue comme le rappeur : cagoule intégrale et grosse doudoune noire comme Ye. Cette tenue a aussi été parodiée par l’AC Milan avec des fausses célébrités vêtues d’une cagoule intégrale lors du match Inter vs Atletico Madrid, telles que Gérard Depardieu, Dua Lipa, Tom Cruise ou encore Will Smith.

Dans son dernier album Vultures, Kanye West s’est d’ailleurs fait aider par les ultras de l’Inter Milan pour la conception d’un titre. Ils ont enregistré le chœur du morceau “Carnival”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Roma (@officialasroma)