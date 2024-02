Kanye West est ravi d’exhiber sans pudeur sa femme Bianca Censori

Marié depuis le mois de janvier 2023, le couple Kanye West et Bianca Censori ne cesse de défrayer la chronique depuis leur union. Ye est constamment ciblé par les critiques des détracteurs et des médias pour son attitude jugée dominatrice envers sa compagne. Il est notamment accusé de l’exhiber sans aucune pudeur et d’avoir une emprise sur elle depuis leur mariage.

La dernière vidéo de Kanye West de Bianca Censori publiée sur son compte Instagram, suivi par près de 20 millions de fans, a encore ravivé le débat. Le rappeur américain affiche sa femme dans des tenues très légères, laissant apparaître des parties assez intimes de son corps. Les images ont cumulé près d’un million de “J’aime” sur le réseau social ainsi que des milliers de commentaires dans lesquels les avis des internautes divergent sur le choix du chanteur d’afficher sa femme dans de tels accoutrements. Dans cette séquence, elle apparait entièrement nue sous cet habit en forme de “tablier”.

Kanye West est fier d’afficher Bianca Censori dénudée !

Dans une autre publication, Kanye West a répondu aux haineux. “J’ai fait exprès de poster ma femme trois fois” explique-t-il sur le choix de parfois volontairement partager des images de Bianca Censori sur Instagram. “Parce qu’elle me rend heureux” précise Ye en s’adressant aux détracteurs qui critiquent son envie d’afficher sa compagne alors qu’il est en pleine promotion de son nouvel album, “Vultures”, produit en collaboration avec Ty Dolla Sign. L’album a connu un démarrage phénoménal en streaming avec 100 millions de streams en seulement 48 heures.

“Si vous n’aimez pas ma page, si vous n’aimez pas ce que je poste, allez vous faire foutre. Sérieusement, laissez-moi, laissez le roi tranquille. Je montre ma femme comme je veux. Va poster la tienne sur ton pu*ain d’Instagram” a aussi indiqué Kanye West à l’encontre des personnes qui critiquent ses posts sur les réseaux. Il leur demande de le laisser tranquille de manière plutôt virulente. Le message est passé et semble très clair.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ye (@kanyewest)