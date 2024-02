Une supposée vidéo très privée de Mia Khalifa et Drake fait le buzz

Après la rumeur de sa se*tape qui a pris une ampleur folle sur les réseaux et l’ayant bien fait rire, Drake fait encore parler de lui sur Twitter pour une raison insolite et très privée, suite à la fuite d’une vidéo supposée avec Mia Khalifa sans savoir pour le moment si cela est authentique ou non.

La rumeur d’une liaison Mia Khalifa et Drake enflamme Twitter !

Fan de rap, elle s’est notamment déjà affichée en train de s’ambiancer sur des tubes de Naps et Ninho, en 2015, dans un entretien avec le média Complex, Mia Khalifa avait confié avoir été contactée en privé par un rappeur dont le nom de scène se termine par “Rake” sans le citer explicitement. Cette célébrité lui aurait adressé de nombreux messages élogieux dans des messages personnels, expliquant que cela avait été gênant pour elle. Selon l’influenceuse, cette situation était malaisante avant que le journaliste n’évoque Drake en montrant un cliché du rappeur dont le nom rime en effet avec “Rake”. La jeune femme a confirmé son identité dans la suite de l’entretien en précisant que ses intentions étaient évidentes pour elle, il avait essayé de la draguer avant de se faire sèchement recaler.

Drizzy n’avait aucun commentaire sur cette déclaration à cette époque, et alors qu’une vidéo in*ime de lui a fuité cette semaine sur Twitter, sans démentir s’il s’agit bien de lui ou non, une autre rumeur circule depuis ce week-end, celle d’une autre vidéo privée en compagnie de Mia Khalifa. “Je viens de regarder la vidéo de Drake, et celle de Mia Khalifa. Qu’est-ce qui se passe les gars ? Chaque jour, nous voyons une nouvelle vidéo”, commente un internaute choqué par cette séquence qui, pour le moment, n’a fait réagir aucun des deux protagonistes et fait le buzz sur Twitter, même si cela pourrait bien être un vulgaire montage.

Sur le réseau social X, les réactions se sont multipliées pour s’amuser de la rumeur d’une relation entre Mia Khalifa et Drake comme vous pouvez le découvrir ci-dessous :

