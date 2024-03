Kanye West : Bianca Censori scandalise encore avec sa tenue très osée

Bianca Censori s’est encore fait remarquer lors de sa dernière apparition publique. Lors d’une session d’écoute du nouvel album de Kanye West, “Vultures 2“, elle a opté pour une tenue toujours aussi explicite, laissant apparaître son arrière-train.

Bianca Censori s’exhibe toujours aux côtés de Kanye West !

Alors que les interrogations grandissent sur l’influence de Kanye West dans le choix des tenues vestimentaires très légères de sa femme, Bianca Censori, et sa garde-robe, cette dernière ne semble pas affectée par les commentaires négatifs et continue de s’afficher dans des accoutrements qui peuvent offenser. C’est ce vendredi 8 mars que la jeune femme a été aperçue dans un nouveau style vestimentaire déconcertant, lors d’une soirée organisée par Ye pour présenter “Vultures 2”.

Après le succès de l’album “Vultures” avec Ty Dolla $ign, Kanye West revient déjà avec la suite et un second volet, dont la sortie était programmée au 8 mars. Mais le projet a finalement été repoussé, comme le premier volet. Sur cet opus, Ye s’est offert une impressionnante liste d’invités avec Playboi Carti, Offset, Lil Durk, Future, Young Thug ou encore Ritch the Kid. Après son séjour à Paris où elle aurait pu risquer d’être emprisonnée avec ses tenues trop audacieuses, vendredi dernier, le rappeur américain a convié ses proches à Los Angeles pour une séance d’écoute de ce projet. Comme souvent, Bianca Censori était présente avec son mari à cette soirée. Avec, comme toujours, un look étonnant : un body noir transparent laissant entrevoir ses fe**es et des cuissardes ultra-hautes comme le révèlent les photos publiées sur Twitter.

Les récentes critiques de son père sur ses tenues trop apparentes n’ont visiblement pas affecté Bianca Censori. Elle a encore attiré l’attention avec ce style vestimentaire, comme le démontrent les images captées par les paparazzis présents sur les lieux. La jeune femme n’apparaît que très rarement avec toutes les parties de son corps cachées et assume complètement d’apparaître ainsi, faisant le bonheur de son époux, Kanye West, même si cela dépasse parfois certaines limites de la provocation.

À noter que l’album Vultures 2″ n’est toujours pas disponible et ne devrait pas être disponible sur les plateformes de streaming, Kanye West souhaite mettre en vente le projet uniquement sur son site web au prix de 20 dollars.

Ye and Bianca Censori vibin to the upcoming ‘Vultures 2’ album. 🔥

pic.twitter.com/hIExCBRp7R — No Jumper (@nojumper) March 9, 2024