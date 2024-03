Kanye West offre une Porsche à Bianca Censori en tenue osée

Malgré les critiques et les controverses autour de leur relation, Kanye West et Bianca Censori semblent vivre une histoire tumultueuse. Depuis leur mariage en décembre 2022, les deux tourtereaux ne se lâchent plus et apparaissent très fréquemment ensemble, attirant les paparazzis. Pour prouver son amour à sa femme, Ye vient de lui faire un magnifique cadeau : une voiture de luxe.

Sous le feu des commentaires négatifs sur ses tenues légères, les remarques des détracteurs et des journalistes ne perturbent pas le couple Bianca Censori et Kanye West. Ces derniers jours, ils ont été surpris par les photographes dans un magasin de voitures en train d’essayer une Porsche 992 Carrera d’une valeur de plus de 120 000 dollars. Comme souvent, la jeune femme affiche un style vestimentaire osé avec un haut partiellement transparent sans soutien-gorge et un mini-short moulant, un look pourtant moins provocateur que ceux qu’elle a portés lors de ses dernières sorties la semaine passée, mais encore sujet aux critiques.

Dans une tenue toujours aussi osée, Bianca Censori reçoit une Porsche de Kanye West !

Dans des images relayées par le média The Mirror, Bianca Censori et Ye arrivent devant une boutique d’un concessionnaire Porsche de la ville de Los Angeles, tout sourire. La femme du rappeur américain essaye un véhicule sous le regard de son époux. Après avoir inspecté plusieurs modèles de Porsche, le couple procède à l’achat d’une Porsche 992 Carrera. Le chanteur apparait avec sa compagne assise sur ses genoux pour valider cette acquisition avec une vendeuse de la boutique.

Ces derniers temps, le couple est rarement aperçu en public l’un sans l’autre et ne semble pas du tout affecté par les scandales sur les vêtements souvent trop explicites de Bianca Censori. Au contraire, les proches de la jeune femme s’en inquiètent : son père aurait d’ailleurs exigé qu’elle rentre en Australie afin d’avoir des explications sur son comportement avec son mari. Certaines rumeurs laissent penser qu’il s’agit là d’une stratégie marketing de Ye pour faire parler de lui dans les médias et assurer la promotion de son album VULTURES 1, qui est déjà un succès. La deuxième partie devrait paraitre très prochainement, mais aucune date de sortie officielle n’a encore été confirmée.

