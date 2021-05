Sadek démonte sévèrement Maeva Ghennam et Magali Berdah en plein scandale

Sadek est connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche et n’hésite pas à prendre la parole pour dénoncer des scandales comme récemment avec Manuel Valls ou des injustices, dernièrement c’est Maeva Ghennam qui a indigné le rappeur du 93 suite à des propos déplacés à l’encontre du peuple Palestinien.

En effet suite à une vidéo postée sur les réseaux d’une fêté ayant eu lieu à Dubaï, Maeva Ghennam s’est retrouvée en pleine polémique avant de rapidement supprimer la séquence mais malheureusement cela n’a pas manqué d’agiter la toile ce lundi pour dénoncer le comportement de la jeune femme en plein bad buzz car des internautes ont eu le temps d’enregistrer les images pour ensuite les relayer. Dans la vidéo en question postée sur Snapchat l’influenceuse visiblement ivre se filme avec Magali Berdah en train de faire un doigts d’honneur tout en s’exprimant vulgairement en chantant avant de poursuivre avec les paroles « Je mets le Pape et Nabilla sur le même tableau. J’ai agent israélite, associé israélite, avocat israélite. Même quand c’est Shabbat, mon baveu porte la Kippa ». Elle a été ensuite prise de partie pour avoir parler de façon controversée du conflit Israël Palestine et Sadek s’est énervé contre elle.

Pour le moment Maeva n’a fait aucun commentaire sur cette polémique alors que Sadek de son côté n’a vraiment pas aimé cette séquence et l’a fait savoir. L’artiste a décidé de dénoncer ce comportement sur son compte Instagram en s’en prenant à elle et à Magali Berdah également présente dans la séquence pour ce manque de respect envers les personnes victimes des événements tragiques en Palestine ces derniers jours où la situation est de plus ne plus tendue.

Le rappeur français a insulté les deux femmes comme vous pouvez le découvrir alors qu’il vient également de présenter le clip de sa dernière collaboration avec Mister You sur le single “L’Impasse” extrait du projet de “HLM 2” de ce dernier. Deux des principaux acteurs de l’actualité rap de ce début d’année se retrouvent une nouvelle fois pour ce passe-passe d’anthologie. Une alliance de qualité et un titre fort qui se voit donc offrir une mise en lumière supplémentaire pour notre plus grand plaisir.