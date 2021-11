Mister You ridiculise Icardi et avertit Messi

Le rappeur s’amuse de l’infidélité du joueur Parisien

Ça chambre fort ! Supporter du Paris Saint Germain, Mister You ne manque pas d’humour et s’est amusé des dernières mésaventures de Mauro Icardi. L’attaquant Argentin est accusé d’infidélité par sa femme, l’affaire a fait scandale dans la presse le mois dernier.

Arrivé en prêt en 2019 avant d’être définitivement transféré au PSG à l’été 2020, Mauro Icardi fait fréquemment la Une de la presse people. Il fait actuellement plus parler de lui dans les médias pour ses frasques dans sa vie privée que pour ses performances sur le terrain, depuis le début de la saison, le joueur Argentin n’a marqué que 3 buts en Ligue 1 et vient encore de se retrouve dans la tourmente suite aux révélations de sa femme.

Mister You met en garde Messi sur Icardi

En effet, Wanda Nara, la compagne du joueur Parisien a récemment annoncé sur son profil Instagram leur rupture raison de son infidèle, “Une autre famille que tu as ruinée pour une salo*e” s’est-elle indignée. Icardi a ensuite obtenu le pardon de sa compagne, il a publié un cliché avec elle en adressant un magnifique message d’amour « Merci mon amour d’avoir toujours confiance en cette jolie famille. Merci d’être le moteur de nos vies. Je t’aime. C’est tellement douloureux de blesser ceux qu’on aime. Le seul moyen de guérir, c’est d’obtenir le pardon de ceux que tu as blessés ».

L’histoire a agité les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Les memes à l’effigie de Mauro Icardi se sont multipliés sur Twitter ce qui a bien amusé Mister You. Le rappeur de Belleville s’est moqué dans une story de l’attaquant du PSG avec une photo sur laquelle le joueur se retrouve en compagnie de l’épouse et des enfants de son coéquipier Lionel Messi avec la légende « Icardi dans un mois » car sa compagne et l’ancienne femme de son ami et joueur, Maxi Lopez.

