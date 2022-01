Ninho, Gims et Jul absents des Victoires, Hanouna appelle au boycott

Ninho, Gims et Jul absents des nominés, « Une merde sans nom, c’est de la merde », s’est énervé Cyril Hanouna sur les Victoires de la musique et l’absence de nombreux rappeurs français dans la liste des nominations alors qu’ils sont pourtant les plus gros vendeurs de disques en France comme le démontre les chiffres des ventes de 2021.

Hanouna soutient le rap français

Dans son émission du 11 janvier, le présentateur de TPMP s’est attaqué aux Victoires de la musique qu’il accuse de mettre de côté certains notamment ceux de la scène urbaine. Dans la liste des nominés à la 37e cérémonie des Victoires de la Musique, Orelsan est l’unique représentant du rap français.

Le rappeur Caennais figure dans les catégories « Artiste Masculin de l’année », « Album de l’année » avec « Civilisation« , « Chanson originale » avec « L’odeur de l’essence » et enfin dans la « Création Audiovisuelle » avec son documentaire réalisé par son frère Clément Cotentin. Un événement que Cyril Hanouna a donc décidé de ne pas suivre.

N°1 des ventes, Ninho est ignoré par les Victoires !

« Je demande à tout le monde de boycotter cette merde sans nom. C’est une énorme supercherie, c’est une énorme mascarade, je vous le dis franchement » s’est indigné Hanouna dans TPMP. « Gims n’est pas nommé non plus, il n’y a pas Jul, il n’y a pas Ninho, il n’y a pas tous les plus grands vendeurs de disques. Je le dis à France Télévisions, c’est honteux de faire ça » déplore le présentateur. En effet Jul, Ninho, Gims se sont encore dans le Top des Ventes de singles et d’albums l’année dernière, N.I est même le recordman en France des certifications de singles alors que le rappeur Marseillais cumule désormais près de 5,5 millions d’albums et a encore cartonné avec le « Classico Organisé« , « Demain ça ira » et « Indépendance« .

Hanouna a conclu son coupe de gueule sur la non sélection de Grand Corps Malade qu’il explique par le fait ce que de dernier n’est pas signé dans unes maisons de disques qui font « la loi dans les Victoires de la musique ». A noter tout de même que SCH va remporter une Victoire pour l’album le plus streamé d’un artiste masculin pour « JVLIVS II » et Aya Nakamura pour l’album le plus streamé d’une artiste féminine avec « AYA ».