La Fouine, Lacrim, Koba LaD, Maes, l’imposante métamorphose physique des rappeurs

Ces dernières années les rappeurs français sont devenus des adeptes de la musculation, de La Fouine, Lacrim, Koba LaD, Maes, Sneazzy, Naza, Sofiane ou encore Zola, ils sont nombreux a avoir subi une transformation physique et à ne plus afficher le physique de leurs débuts dans la musique avec parfois une métamorphose impressionnante pour mettre en application la fameuse punchline d’Ademo, “Avant j’étais moche dans la tess, aujourd’hui je plais à Eva Mendes”.

La prise de masse est l’une des passions de plusieurs rappeurs français avec un physique parfois méconnaissable pour certains par rapport à l’apparence avant d’être connus il y a quelques années auparavant. La Fouine passe beaucoup à la salle de sport et poste souvent des images de ses séances qui l’ont permis d’obtenir un sacré changement physique alors qu’il avait un corps tout maigre au début de sa carrière, ses récents clichés laissant apparaitre son évolution avaient surpris les internautes.

Koba LaD a suivi le même chemin que Laouni, il s’est même lancé des les sports de combat pour travailler sa musculature. Lacrim et Maes passent désormais une grande partie de leur temps à Dubaï, ils ont tous les deux arborés depuis le confinement en 2020 un nouveau corps plus carré et musclé. Les deux rappeurs ont d’ailleurs posté dernièrement des vidéos en train de faire des pompes pour impressionner les internautes et montrer leurs performances.

Tout comme La Fouine, Lacrim, Koba LaD et Maes, Zola et Sneazzy ont récemment laissé apparaitre une imposante prise de masse d’autres comme Naza ont travaillé pour perdre du poids comme Sadek qui avait rapidement “fondu” au début de sa carrière. Depuis le début de l’année l’auteur de “Jolie Bébé” a perdu plusieurs kilos et l’a fièrement affiché sur ses réseaux.

Depuis ses débuts au cinéma, Sofiane a également connu une évolution corporelle en modifiant son hygiène de vie. “J’suis juste revenu à un poids normal ! Pas une goutte d’alcool depuis 2 ans 3 mois et 13 jours ! Sport et alimentation… Assumer une transformation physique en 3 mois pour un rôle en début d’année ! La barbe c’est du stress ça repoussera inchallah.” a-t-il confié à ce sujet lors de la promotion de son dernier film, Sous Emprise.

