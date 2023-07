Drake dépense un montant exorbitant pour la bague de Tupac, le coût dévoilé

La somme colossale dépensée par Drake révélée

Connu pour être l’un des plus gros flambeurs du rap game, notamment avec ses paris sportifs extravagants, Drake s’est fait un gros kiff de fan de Tupac ! Il y a quelques jours, le rappeur américain s’est offert une bague ayant appartenu à 2Pac de son vivant, mais le prix de cette acquisition aux enchères n’avait pas été communiqué. Le montant est désormais connu.

Mort assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas, Tupac Amaru Shakur est considéré comme le plus grand rappeur de l’histoire et compte toujours des millions de fans à travers le monde, près de 27 ans après sa mort dans une fusillade. Les auteurs de son meurtre n’ont d’ailleurs jamais été officiellement désignés par la justice. Parmi les admirateurs de 2Pac, Drake est l’un des plus connus et n’hésite pas à dépenser des sommes folles pour obtenir des objets du défunt rappeur.

On connait le montant payé par le rappeur pour obtenir cet objet inestimable de Tupac !

En effet, il y a 3 ans, Drizzy avait déjà lâché 600 000 dollars pour acheter d’anciennes chaînes personnalisées par 2Pac. Cette fois-ci, il est allé encore plus loin dans ses dépenses lors de la vente aux enchères d’une bague symbolique de l’interprète de “Dear Mama”. 6 God a déboursé très précisément 1 016 000 dollars pour avoir cette chevalière en or qui arbore une grosse couronne dorée, elle est sertie de diamants et de rubis.

Drake a largement surestimé la valeur de l’objet, son prix est estimé entre 200 000 et 300 000 dollars. Drizzy a fièrement affiché son achat dans une story Instagram en faisant la promotion de l’album “Utopia” de Travis Scott, sur lequel il a été invité pour un featuring, avant d’être pris en photo en train de porter le bijou en public. De quoi rendre jaloux Karim Benzema réputé comme un grand fan de Tupac, il lui avait rendu hommage à la cérémonie de la remise de son ballon d’or au mois d’octobre dernier.

UPDATE: Drake is now in possession of Tupac’s $1 Million ring 🤯💰 pic.twitter.com/mRt48QYTNw — Daily Loud (@DailyLoud) July 28, 2023