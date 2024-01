Kanye West : sa femme Bianca Censori apparait encore dans une tenue osée

Après l’affaire cette semaine de sa prothèse dentaire en titane inspirée du méchant de James Bond, “Requin”, d’une valeur de 850 000 dollars, Kanye West s’est encore affiché publiquement en compagnie de sa compagne Bianca Censori, arborant une tenue toujours aussi légère, voire un peu trop.

Bianca Censori choque encore avec son style vestimentaire aux côtés de Kanye West !

En attendant la sortie de son projet commun “VULTURES” avec Ty Dolla Sign, prévue pour le 9 février 2024, et ses excuses auprès de la communauté juive pour ses propos antisémites, Kanye West s’est réconcilié avec Kid Cudi, qui a récemment confié au sujet de leur paix : “Ye ne s’excuse envers personne, mais c’est mon frère. On est le duo que tout le monde aime voir. La raison pour laquelle on est de nouveau en bons termes, c’est qu’il est venu sincèrement s’excuser. J’étais choqué.”. L’ex-mari de Kim Kardashian continue aussi de faire parler en dehors de la musique. Sa vie privée avec Bianca Censori ne cesse d’interpeller les fans.

Kanye West a déjà choqué les internautes pour avoir affiché sa femme sur des photos osées via son compte Instagram. Il lui imposerait également des règles strictes, comme de choisir lui-même ce qu’elle porte ou mange. Et ce sont d’ailleurs ses tenues qui dérangent parfois lors de ses apparitions publiques. Suite à la séquence de sa fête d’anniversaire, vêtue d’un simple haut de bikini dans un restaurant, elle a récidivé avec la même tenue lors d’une apparition dans un centre commercial, en train de faire les boutiques avec son mari. Cette fois-ci, un autre détail a encore choqué tout le monde : elle n’avait pas de chaussures.

Sur les images, la jeune femme se promène pieds nus dans une séquence filmée par des témoins de la scène, choqués par le style vestimentaire de Bianca Censori.