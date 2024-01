Kanye West : sa surprenante réaction avec Bianca Censori face à des paparazzis

La dernière rencontre entre Kanye West et Bianca Censori avec des paparazzis a été pour le moins loufoque. Le rappeur américain a étonné les photographes avec sa réaction très amicale pendant une séance de shooting de sa femme.

Kanye West invité des paparazzis en pleine séance photos de Bianca Censori !

Par le passé, Kanye West a déjà eu des relations tendues avec des paparazzis, connaissant plusieurs incidents. Après une altercation avec l’un d’eux en Californie au mois de janvier pour lui avoir arraché son smartphone avant de le jeter au sol, l’ex de Kim Kardashian a été poursuivi en justice par le paparazzi du nom de Nichol Lechmanik pour le motif que cet incident lui a causé une grande souffrance morale et émotionnelle. Dans une déclaration, il y a un peu plus d’un an, Ye avait aussi accusé les paparazzis d’être à l’origine d’une partie de ses malheurs après son divorce avec Kim Kardashian, de l’avoir poussé à prendre des médicaments. “Vous sautez sur les gens comme ça ! Est-ce que vous savez pour quelle raison j’ai commencé à prendre des médicaments ? Parce que j’étais furieux contre les paparazzis. Vous savez quel paparazzi en particulier ? Le même qui a pris en photo Britney”, avait-il commenté.

Cette époque semble être désormais révolue pour Kanye West qui a retrouvé l’amour en s’unissant avec Bianca Censori, comme le prouve son récent geste envers les paparazzis. Souvent traqué par des photographes dans sa vie privée, lors d’une séance de photos de Bianca Censori, Kanye West est allé chercher les paparazzis postés en dehors du studio afin de les inviter à l’intérieur pour venir prendre des photos de sa compagne en train de prendre la pose dans un manteau en fourrure intégral. Une improvisation insolite de Ye qui a fait le bonheur des paparazzis. Le rappeur a même donné des conseils pour prendre les photos de sa femme sous les meilleurs angles avant que l’un d’eux demande qu’elle montre son visage, ce qu’elle a fait.

Cette nouvelle attitude de Kanye West est une surprise pour beaucoup. Elle montre que le rappeur est peut-être en train de changer de perspective sur sa vie et sa carrière.

